TPBL馬可24分領軍擊退夢想家 特攻奪5連勝

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻今天靠著馬可攻下24分，率隊以98比75擊敗福爾摩沙夢想家，拿下5連勝，也擠下台北台新戰神，升至第4名。

特攻2月底洋將戰力調整，補進飛馳（Fatts Russell）、馬可（Marko Todorović）後，為球隊帶來不錯的化學效應，並開啟本季第2度連勝。

飛馳上一場轟下40分，今天作客台中洲際迷你蛋，手感依舊火熱，首節與馬可聯手拿下17分，率隊取得26比12領先。

夢想家首節三分手感低迷，12次出手皆落空，直到次節才開張，林俊吉連續命中三分，點燃球隊氣勢，而首度在主場出賽的蔣淯安也加入得分行列，上半場打完將分數追成40比47。

雙方易籃後，特攻的馬可第3節火力全開，單節4投全中，獨攬15分，反觀夢想家進攻當機，讓特攻帶著22分領先進入決勝節，後續未給夢想家反撲機會，直取5連勝。

特攻的馬可從替補出發，打完前3節拿下24分、8籃板後就收工，謝亞軒、飛馳各得18分。夢想家以林俊吉14分最高，蔣淯安主場首秀獲得11分。

特攻本季前3次碰上夢想家都輸球，今天以不同洋將組合應戰，總算收下對戰首勝。謝亞軒接受轉播單位訪問時表示，飛馳、馬可的球風較適合特攻，「球商也相當高，也願意配合我們。」

另一場在新竹縣體育館比賽，新竹攻城獅主場迎戰剛拿下東亞超級聯賽（EASL）季軍的新北國王，前3節打完還領先12分，卻在末節遭到逆轉。

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國王決勝節由林書豪三分球，開啟一波18比2攻勢並超前比分，林書豪單節獨攬12分，率隊以114比111獲勝。

國王洋將沃許本（Jason Washburn）全場狂轟42分，林書豪28分次之，成為球隊贏球關鍵功臣。（編輯：陳政偉）1140315