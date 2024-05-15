搶救台灣水牛 畜試所保種、開發產品推廣飼養

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農業部多方重振在地物種，畜試所今天表示，台灣水牛耐粗飼、營養組成符合現代人的要求，全盛時期36萬餘頭，現在僅剩1800頭，已展開保種、命名、開發特色產品，以利永續飼養。

永續議題牽動各領域展開各種對策，農業部近年持續復育、復耕在地物種，農業部畜產試驗所也發布資訊指出，民國112年底畜禽統計調查顯示，台灣水牛僅剩約1800頭在養量，飼養最多的是花蓮縣豐濱鄉磯崎部落，也僅剩2戶飼養約百餘頭，再不應對，可能走入歷史。

畜試所也說，其實水牛十分耐粗飼，所食用的芻料接受性也廣，且肉的營養組成具備低脂肪、低熱能、低膽固醇、高鐵質及多不飽和脂肪酸比例等特色，符合現代人的健康飲食要求，具備產業發展潛能。

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已開發特色產品，期望整合發展休閒觀光產業，以利永續飼養。畜試所說，結合花蓮在地食材，開發獨具風味的「馬告水牛肉漢堡排」和「水牛杏仁肉紙」等具地方特色的亮點產品，並與豐濱鄉公所合作推廣休閒觀光產業，以及協助農民申請農機具、修繕農水路等補助，減輕農民的負擔。

畜試所補充，其東區分所是水牛的保種基地，除已在99年完成台灣水牛命名，也跟泰國、越南等東南亞國家進行水牛的國際學術交流，並與菲律賓水牛研究所簽署合作備忘錄，將持續加深研究及產業應用。（編輯：陳政偉）1130515