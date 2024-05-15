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新政府520就職 民進黨憂中國一系列行動施壓

2024/5/15 18:22
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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨中國部今天表示，台灣新政府即將在5月20日就職，中國必定會故技重施，採取一系列行動向台灣政府施壓，擾亂台灣政局以取得政治利益；呼籲中共當局在現階段下，應該尊重各自的立場，重視並珍惜彼此的善意，與台灣執政黨展開良性對話。

民進黨中國部今天透過官方臉書發文表示，2022年8月，時任美國眾院議長裴洛西訪台，中共事前不斷「撂狠話」恐嚇不成，事後對台展開一系列文攻武嚇，從軍事、經濟、社會、資訊戰全面施壓台灣。

民進黨中國部指出，當時的施壓手法至少包括：升高軍事威嚇、擴大經濟制裁、攻擊硬體及基礎設施、製造與傳播虛假訊息、發動「小粉紅」圍攻、加強「促統反獨」統戰作為。

民進黨中國部說，台灣新政府即將在5月20日就職，中國必定會採取一系列行動向台灣政府施壓，擾亂台灣政局以取得政治利益。「美國之音」已報導中國對台認知作戰有重燃跡象，包含前總統陳水扁特赦、副總統當選人蕭美琴攜自用酒返國等議題，中國帶風向、散播假消息，攻擊新政府都有跡可循。

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民進黨中國部表示，中國國台辦今天點名要懲戒5位台灣名嘴，看來就是要在520前用貼標籤手法分化台灣內部，提醒台灣民眾要有所警覺；中國不斷聲稱「兩岸一家親」、「兩岸都是一家人」，對台的文攻武嚇卻從未停止，今日宣布「懲戒台灣媒體人」，再次證明破壞兩岸關係的一直都是中共。

民進黨中國部說，對台各種施壓統戰手段只會破壞兩岸關係，傷害台灣人民感情。呼籲中共當局在現階段下，應該尊重各自的立場，重視並珍惜彼此的善意，與台灣執政黨展開良性對話，為兩岸人民共謀福祉，為區域和平盡一份心力。（編輯：翟思嘉）1130515

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裴洛西
小粉紅強烈抵制 田馥甄中國音樂節表演取消中美恢復海上軍事安全磋商 中方稱建設性交流
陳水扁
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