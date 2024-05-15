表揚績優替代役男 林右昌勉利用機會認真學習

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（中央社記者陳俊華台北15日電）內政部長林右昌今天表揚績優替代役男，以自身經驗勉勵役男表示，服役沒什麼好害怕，也絕對不會浪費時間，他在軍中學會管理方式、簽公文，同梯在抱怨浪費時間時，他利用機會認真學習。

內政部今天舉辦「民國113年上半年替代役績優單位及役男表揚大會」，林右昌出席頒獎表揚88名優秀的替代役男及35個替代役績優單位，同時嘉勉替代役藝文競賽徵文、攝影及微電影3項作品前3名的7位得獎役男。

林右昌致詞時表示，替代役制度實施已超過20年，服替代役男總數超過40萬人，退役的部分約有28萬7000人，至今每年仍有將近1萬名替代役男，正在各機關單位服役，給予青年鍛鍊自我、報效國家的另一種選擇。

林右昌說明，在用人機關協助下，替代役制度的成果豐碩，感謝中央、地方各機關以及民間企業共同襄助，才能讓替代役制度更加精進。

林右昌指出，這次獲獎的替代役男白詣豪，在國家運動訓練中心服役，具有營養師專業，協助國家隊選手營養諮詢及提供建議，成為選手在賽場上最強的後盾。在台北市政府兵役局的郭佰寯，參與孝親表揚活動影像紀錄，利用鏡頭捕捉受獎家庭令人動容的瞬間，發揚傳統孝道與責任。

林右昌提及，在旺宏電子公司的研發替代役男呂昱辰，則在人工智慧聊天機器人、自駕系統等關鍵科技上，積極研究記憶體內運算技術，從中發掘優化方案，為人工智慧應用提供新的思路與方法。

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林右昌強調，服役沒有什麼好害怕，也絕對不會浪費時間，他以前要服2年役期的兵役，如果非常認真、把當兵視為值得學習的工作，在服役期間就能學到管理方式、更學會簽公文，同梯在抱怨當兵很浪費時間，他則利用機會認真學習。

另外，林右昌透露，為強化替代役男在民防應變執勤能力，現已將初級救護技術員（EMT-1）及打靶射擊訓練納入基礎訓練期間的課程，未來將持續精進民防訓練課程內容與方式，讓役男的訓練能更契合民防任務需求，以達「訓用合一」目標。（編輯：張若瑤）1130515