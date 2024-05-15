錸寶轉型有成 獲雲豹14億元儲能櫃合約

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（中央社記者江明晏台北15日電）錸寶科技轉型有成，目前營收比重中，能源事業營收已超越顯示器事業。錸寶今天宣布，與雲豹能源子公司台普威簽訂儲能櫃供貨合約，金額達新台幣14億元，正式跨入國內大型儲能案場。

錸寶科技近年積極轉型能源產業，第1季公告子公司來穎、達振進行股份轉換，並推動上市櫃掛牌作業。

錸寶科技今天發布新聞稿宣布，與雲豹能源子公司台普威簽訂儲能櫃供貨合約，金額達14億元。

錸寶現為台灣少數能一條龍且大量提供儲能櫃整備、生產與維護的廠商；轉型能源產業有成、加上近期顯示器報價回升，錸寶第1季順利轉虧為盈，獲利1467萬元。

錸寶第1季合併營收5.5億元，除受惠能源事業群穩定成長外，顯示器產品虧損明顯收斂。目前錸寶主要營收成長動能來自能源事業，錸寶看好全球能源市場對儲能櫃的大幅需求，期望在能源領域未來產能與出貨量能長期保持雙位數成長。

錸寶轉投資公司來穎自2020年開始投入能源相關領域，逐年成長至2023年近20億元營收規模，產品橫跨國際級消費品牌、半導體用不斷電系統電池、交通用不斷電系統電池，到近期的儲能櫃系統等。

錸寶表示，錸寶與來穎希望透過本次與雲豹子公司台普威的合作，打造台灣在地化且提供全面整合服務的儲能供應鏈。

錸寶指出，能源營收比重超越顯示器事業，將有助於大幅降低顯示器景氣高低起伏過大，對營運與財務數據的影響。而全球對半導體、AI及電動車快速成長，對於穩定電力需求將會帶來成長，錸寶寄望未來能源事業群帶動營運成長。（編輯：張良知）1130515