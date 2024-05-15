日勝生：出售型樂齡宅首期估第4季完工

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（中央社記者賴言曦台北15日電）建商日勝生今天召開法人說明會，日勝生表示，旗下出售型樂齡宅第1期預估今年第4季完工；子公司日鼎水務啟動第3期桃園地下水回收系統計畫，預估2026年底完成擴廠，污水日處理量可達15萬噸。

日勝生瞄準樂齡地產商機，並以租售複合模式在三芝打造出租、出售雙品牌的銀髮園區。日勝生指出，園區基地面積約5864坪，總樓板面積約1萬9304坪，第1、2期規劃652戶出售型樂齡住宅、164戶出租型銀髮宅，以15坪至33坪單人房及雙人房為主。

日勝生表示，出售型樂齡住宅部分，除了第2期剛釋出少數保留戶外，其餘皆已售罄，第1期預計今年第4季完工；出租型銀髮宅將在取得使用執照後陸續公開。

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日勝生指出，子公司泰誠發展營造得標的9700坪故宮新建地上3層行政大樓、地上2層圖書館新建案，總金額新台幣4.9億元，預估今年底完工。

轉投資水資源事業部分，日勝生表示，100%持股的日鼎水務順利啟動第3期桃園地下水回收系統計畫，預估2026年底完成擴廠，每天污水處理量將達15萬噸；持股70%的寶鼎再生水增資計畫已完成，預計2025年第3季起，每天可供給4萬噸再生水給鄰近的桃園觀音工業廠區。（編輯：張良知、張均懋）1130515