賴清德：對詐騙零容忍 打詐是最優先施政

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（中央社記者葉素萍台北15日電）行政院院會近日通過打詐四法草案，總統當選人賴清德今天表示，政府對詐騙的態度一向採取零容忍，打擊詐騙是他最關切的議題之一，「打詐未來是政府最優先施政的重點項目」，新政府會持續投入資源，堅定打擊詐騙。

民進黨今天召開中常會，黨主席賴清德在會中指出，行政院院會近日通過打詐四法的草案，將會以最快的速度交由立院審議。新的打詐法案透過加重刑責來嚇阻犯罪，並因應新型態的犯罪手法，增加更多元的偵蒐工具，協助檢警調等單位共同打擊詐騙，保障人民的財產安全。

賴清德說明，金管會近期也陸續協調各大金融業者，研議針對第三方支付和查核，加入更多風險管控措施。政府對詐騙的態度一向採取零容忍，打擊詐騙一直是他最關切的議題之一，也是全體人民的關注事項。

賴清德強調，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙，強化社會安全，以維護社會治安，保障民眾辛苦獲得的財產，大家一起努力，這是未來施政的重點。

與會人士轉述，賴清德以過去當立委經驗分享，他曾接到選民陳情被詐騙，且金額高達新台幣8000萬元。民進黨中常委陳茂松談及，自己也曾收到詐騙簡訊。

民進黨中常委王定宇則揭露新型態詐騙，詐騙集團唆使受害者跟財務公司借錢，然後把屋子過戶給財務公司，這種型態的詐騙，即便破獲，受害者的房產也拿不回來，呼籲政院提供民眾更多幫助、保護。

聽完常委們的分享，賴清德重申，打詐未來是政府最優先施政重點項目，他提醒不要小看詐騙，更不要覺得一定不會被騙，只是還沒遇到，如同前經濟部長尹啟銘，當過政務官、又很有社會歷練的人，在一時情急之下，也都會被騙，大家要重視。

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此外，賴清德在中常會也談到，近期進入夏季，將是腸病毒的好發季節，中央地方應該緊密合作，絕不能掉以輕心。在防範疾病擴散的任務中，務必確保的是資訊的透明與流通，加強民眾的信心，才能避免疫情擴大，保護孩子的安全。

賴清德表示，也請衛生主管機關，包括中央的衛福部、地方政府的衛生局等相關單位，應該要互相配合，廣泛地推廣、宣導洗手運動，防治腸病毒蔓延。與會人士轉述，賴清德提醒大家「一定要記得勤洗手」。（編輯：張若瑤）1130515