賴總統就職 達賴喇嘛發函致賀

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（中央社記者林行健新德里21日專電）總統賴清德與副總統蕭美琴昨天就職，藏人精神領袖達賴喇嘛今天發函表示祝賀，讚揚台灣民主成就，並祝福賴總統成功應對台灣未來挑戰、實現人民的希望和願景。

西藏流亡政府「藏人行政中央」（CTA）官網刊登新聞稿，稱達賴喇嘛21日致函賴總統，祝賀他就任中華民國第16任總統。

達賴喇嘛在賀函中讚揚民主在台灣根深蒂固，台灣人民不僅發展了繁榮、穩健的民主制度，而且在實現巨大繁榮的同時，保留了豐富的文化傳統。

達賴喇嘛並祝願賴總統「在應對未來挑戰、實現台灣人民的希望和願景方面，取得圓滿成功。」

同時，CTA也發布新聞稱，一支高規格代表團昨天在台北參加賴總統與蕭副總統的就職典禮，「見證觀摩台灣的民主團結、民主治理與民主和平。」

根據新聞稿，代表團成員包括CTA的外交與新聞部部長諾增卓瑪、西藏人民議會的副議長卓瑪次仁以及多名議員。

在印度政壇方面，印度國會上議院議員庫瑪（Sujeet Kumar）昨晚在社群平台X發文，祝賀賴總統與蕭副總統就職，並讚揚台灣的民主內涵「豐富且充滿活力」。

庫瑪寫道，台灣「豐富且充滿活力」的民主正進入新篇章，相信賴總統與蕭副總統的領導下，印度與台灣的關係將衝上新高峰，關係將會更堅穩。（編輯：韋樞）1130521