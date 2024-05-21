賴總統：盼與海外僑胞攜手 讓台灣進一步走向世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北21日電）總統賴清德今天出席海外僑胞回國茶敘，儘管活動現場飄雨，仍不減僑胞掌聲與歡呼聲。賴總統表示，將與副總統蕭美琴打造更好的國家，希望各界一起努力守護主權，他將不卑不亢維持現狀，與民主陣營發揮力量避免戰爭，期盼與各界攜手讓台灣進一步走向世界。

僑委會下午在台北賓館舉辦「海外僑胞回國慶賀中華民國第十六任總統、副總統就職茶會」，賴總統、蕭副總統、國安會秘書長吳釗燮、行政院長卓榮泰、僑委會委員長徐佳青、外交部長林佳龍等人出席，現場除交響樂團演奏歌曲，也有原住民樂團演出。

賴總統以台語致詞，儘管活動現場飄起細雨，仍不減僑胞的掌聲與歡呼聲；賴總統表示，僑胞返台不僅帶來祝福，也帶來友好力量，讓台灣社會變得更好，520就職時沒有下雨、只有微風吹拂，看來老天爺會保佑台灣，相信台灣未來會順利發展。

賴總統指出，他將與蕭副總統一起打拚打造一個更好的國家，他的使命包含維持國家生存發展，有主權才有國家，不能為了任何事情犧牲主權，失去主權就沒有國家，希望各界一起努力守護主權。

賴總統說，過去他擔任醫師幫助患者解決問題，現在擔任總統後更要照顧2350萬人，因此必須維持和平，他將不卑不亢維持現狀，同時強化國防力量與經濟安全，並與世界民主陣營共同努力發揮力量、避免發生戰爭。

賴總統表示，他也要照顧2350萬人的工作機會，未來將朝向智慧永續、立足台灣、布局全球等方向繼續努力，依照現在台灣的產業實力，相信未來民眾的生活會變得更好。

賴總統指出，在前總統蔡英文領導下，台灣讓世界看見，未來他將努力讓台灣進一步走向世界，期盼與各界攜手，讓台灣成為更偉大、使人尊敬的國家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蕭副總統致詞時表示，感謝全世界僑胞不遠千里回到台灣、關心台灣民主，她在海外工作過，非常感謝僑胞為台灣外交最重要後盾，僑胞代表著良善、慷慨力量，讓外交工作推動更順利。

蕭副總統還提到，肩上披肩圖案是由台灣設計師所設計的「從衛星看台灣的地圖」，代表她在就職後的第一天上班，就承擔起台灣土地的聲音，以及帶領台灣向前的責任。（編輯：翟思嘉）1130521