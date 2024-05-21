駐以處慶祝賴總統就職 放映「哈勇家」現台灣文化

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（中央社記者賴素芬特拉維夫21日專電）駐以色列代表處20日晚在特拉維夫舉辦中華民國總統、副總統就職慶祝酒會並放映電影「哈勇家」，展現台灣多元文化價值。來自政治、新創、學術及媒體等各界賓客見證台灣民主政治重要新頁。

駐以色列代表處在特拉維夫電影資料館（Tel Aviv Cinematheque）的酒會現場全程播放總統賴清德就職演說，在場賓客對賴總統確立民主、和平、繁榮為台灣的國家路線，也是台灣與世界連結的政策主軸，深表認同。

賴總統提出的「七大施政理念」包括：台灣是「世界民主鏈」、台灣是世界和平守護者、台灣是全球民主供應鏈、建設台灣為「經濟日不落國」、推動「國家希望工程」重視台灣人民福祉、捍衛國家主權以及歡迎世界走進台灣等重點，也引起全場以色列友人共鳴。

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）開場致詞表示，他不久前訪問台灣，受到前總統蔡英文熱情接待，對於蔡前總統守護民主、和平等共享價值的貢獻深表敬佩與感謝，也很榮幸見證賴總統的就職將開啟台以間持續在經貿、科技新創及文化等領域的新篇章；相信兩國人民將邁向繁榮、和諧的美好未來。

與台南市建立姊妹市的若納納市（Ra’anana）市長布羅伊德（Chaim Broyde）對於若納納市曾於2016年接待當時的台南市長賴清德感到無比光榮，也致詞感謝姐妹市之間長久以來的合作及相互支持，期待未來城際交流更加緊密，也非常歡迎台灣人民到訪。

駐以代表李雅萍在致詞中推崇賴總統是由民意選出的總統，也將是為民服務，與人民站在一起的總統。李雅萍指出當晚的酒會不僅紀念台灣歷史的新篇章，也重申台灣對民主、和平、繁榮與國際團結堅定的承諾。

李雅萍接著說，面對複雜地緣政治的挑戰及堅決維護共同價值，台灣與理念相近民主國家間的團結更形重要；賴總統將致力強化與各國關係，確保台灣對民主和全球繁榮穩定的貢獻將持續受到國際肯定。台灣也將持續基於相互尊重、共同價值和利益與各國建立夥伴關係，其中也包含對以色列人民及區域和平堅定的支持。

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駐處的520慶祝總統、副總統就職酒會會場以象徵台灣民主進程的百合花作為主視覺，場面簡約莊重；駐處也藉酒會場合透過黃絲帶等布置再次表達台灣對以色列人質及家屬的關心慰問。

酒會後放映「哈勇家」電影，以台灣原住民部落的選舉活動，描述台灣特有的選舉文化，深入探討原住民文化傳承及家庭親子關係等議題，非常發人深省，也流露真摯自然的情感，獲得觀影貴賓讚賞好評。（編輯：韋樞）1130521