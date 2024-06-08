媒體識讀1 / 駐以色列代表接受專訪 籲數位團結、強化應對認知戰

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（中央社記者賴素芬特拉維夫8日專電）駐以代表李雅萍接受以色列第一大英文報「耶路撒冷郵報」專訪表示，台灣和以色列均為面臨威權國家假訊息攻勢的「民主價值試驗場」，應共同強化因應認知戰攻擊能力，展現數位團結，才能降低危害。

擁有廣大以色列及國際讀者的「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post），7日以全版刊登駐以色列代表李雅萍專訪，報導以色列應向台灣學習反制威權國家認知作戰方式，以因應伊朗威脅，彰顯以色列對於假訊息危害的體認持續升高。

李雅萍在專訪中指出，威權國家間結盟及協作日益細膩，對民主陣營帶來巨大威脅。觀察中國對台灣、俄羅斯對克里米亞（Crimea）半島及烏克蘭、伊朗對以色列進行的認知戰，攻擊手法高度相似，驗證威權國家間彼此交換經驗，並互助協作，試圖強化認知戰的攻擊成效，因此，民主國家間緊密合作的重要性更甚以往。

李雅萍強調，台灣身處中國威脅的前線，長期遭到中國假訊息的攻勢。她舉例，2023年台灣平均每天遭到來自中國約500萬次假訊息的攻擊。AI科技導入後，攻勢更為頻密，尤其在台灣大選期間，中國加大對台灣網攻，意圖分化台灣社會、降低政府威信，意使台灣選舉結果朝有利中國方向發展。

李雅萍指出，中國的種種攻勢背後都在傳達「民主制度不可靠」的訊息，而2024年大選結果顯示，中國並未得逞。

李雅萍表示，面對中國認知戰，台灣展現高度堅韌。政府和非政府組織持續在法規面、運作面及公民教育面發展因應策略，例如健全資安法規、迅速澄清假訊息、與公民團體合作進行事實查核、公民教育及培養媒體識讀素養等，有助增強全民對認知戰的防衛意識，讓中國假訊息攻擊難以得逞。

李雅萍向耶路撒冷郵報表示，以色列具有防治假訊息之良好體質，雖然深受伊朗及不友好國家認知戰攻擊所害，以色列全國皆有強烈的安全防衛意識、卓越的科技和活躍的公民社會，都是有助抵抗假訊息的優勢，期待台灣和以色列透過公民社會的交流合作，互相分享因應認知戰的經驗，另可進行共同研究，必定能增強兩國應對認知戰的抗體。

李雅萍呼籲，台灣和以色列均為威權國家挑釁民主價值的試驗場，只有併肩合作，才能捍衛民主，有效反制威權國家攻勢。台灣政府及公民團體持續發展應對認知戰方法，有能力也有意願與以色列及全球民主國家併肩合作。（編輯：陳慧萍）1130608