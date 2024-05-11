駐處受邀以色列紀念活動致詞 中國代表離席抗議

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(中央社記者賴素芬特拉維夫11日專電) 海法市日前舉辦以色列大屠殺紀念日活動以「人民團結」為標誌，向大屠殺受害者和倖存者致敬，駐以色列代表李雅萍受邀致詞，引發中國代表團的政治抗議及提前離席風波。

以色列每年將逾越節假期過後7天定為大屠殺紀念日（Yom HaShoah），向被納粹及幫凶謀殺和滅絕的600萬大屠殺受害者及倖存者舉行儀式致敬。今年紀念活動6日在海法（Haifa）市的哈達爾卡梅爾 (Hadar Carmel) 社區由幫助大屠殺倖存者的組織Yad Ezer L’Haver舉辦。

每年活動都有大屠殺倖存者、以色列各地方和國家政要，以及世界各國駐派以色列代表參加。今年台灣駐以色列代表李雅萍也出席並受邀致詞。

大屠殺紀念日儀式在「人民團結」的標誌下舉行，因為去年10月7日哈瑪斯（Hamas）突擊，以色列遭受自二戰大屠殺以來最大規模的屠殺猶太人，導致已經持續7個多月以哈戰爭，進而引發前所未有的反猶太主義浪潮。

李雅萍在致詞時表示，總統蔡英文、政府官員及民間各界高度重視猶太大屠殺紀念活動，台灣人民對猶太人民所經歷的歷史傷痛感同身受。

她說，台灣和以色列不會低頭，將繼續向需要幫助的國家伸出援手。面對外部挑戰及威脅，決心強化民主生活方式及家園安全，成為國際社會值得信賴的夥伴與善良力量。此外，也真誠期盼10月7日恐襲被擄人質能早日平安獲釋。

讓以色列主辦單位感到意外的是中國代表團當天的政治動作。以色列媒體報導，中國代表當場得知台灣駐處代表也出席並將致詞後，立即向主辦單位抗議，要求請台灣代表離場。主辦單位不願配合，中方代表在活動進行中因而提前離席，引發外交風波。

隔天在以色列廣播電台節目受訪時、負責主辦活動的Yad Ezer L’Haver創辦人和執行長塞巴格（Shimon Sebag） 表示：「他們（中國代表）跟我說，台灣這國家不存在，希望台灣代表離開，我回答說我不涉及政治。」

塞巴格補充表示：「中方代表說，如果她不離開，我們就走。」塞巴格對中國代表說：「你做你想做的，但我不會剔除任何人。」所以整個中國代表團就起身離開了，這整件事實在讓人感覺不舒服。

事後接受右翼「今日以色列報」（Israel HaYom）採訪時塞巴格說：「我向他們解釋並明確表示，不會驅逐任何人，會場裡有來自以色列各個政治派別的代表，也有來自世界各地代表，我不會在這個儀式驅逐或抵制任何人。」

塞巴格進一步說明：「我不參與政治，這也不是政治事件，這是人道事件，我不抵制任何人。這次活動的參與者來自所有宗教。世界上大多數國家都有代表參加，這次活動唯一目的是記住歷史教訓。他們告訴我要離開，一分鐘之內他們就起身走了。」（編輯：陳惠珍）1130511