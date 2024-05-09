外交部捐50萬美元 協助加薩地區人道救援

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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）為協助加薩地區人道救援工作，外交部今天表示，政府捐款50萬美元給美慈組織（Mercy Corps），透過和美慈組織巴勒斯坦分部的合作，對加薩提供人道援助物資，外交部盼以哈戰爭各方延續前次停火精神持續斡旋溝通，為中東地區帶來和平。

外交部亞西及非洲司長賀忠義上午出席例行記者會時表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在去年10月7日對以色列發動恐怖攻擊後，外交部第一時間就對哈瑪斯恐怖攻擊行為表達譴責，並且向以色列政府及以國受恐怖攻擊的受害人表達慰問及關懷。

賀忠義指出，外交部自以哈戰爭發生以來持續關注相關情勢發展，並且和友好及理念相近國家密切聯繫，對受戰亂影響者提供必要關懷及人道協助。

為協助加薩地區人道救援工作，賀忠義說，政府已捐款50萬美元給美慈組織（Mercy Corps），透過和美慈組織巴勒斯坦分部的合作，對加薩地區提供人道援助物資，美慈組織運用政府捐助款運送及發放糧食、飲水以及衣物、帳篷等物品給加薩地區民眾，相關援助物資的發放目前仍在進行中，外交部盼以哈戰爭相關各方能延續前次停火精神，持續斡旋與溝通以達成停火協議，為中東地區帶來和平。

此外，賀忠義表示，非洲南部多國霍亂疫情仍有蔓延情形，繼尚比亞、辛巴威在去年10月傳出疫情之後，近日來馬拉威及非洲東南部島國葛摩也傳出疫情。此外，世界衛生組織也將非洲南部的馬拉威、莫三比克及馬達加斯加列為小兒麻痺高風險國家；除霍亂、小兒麻痺，目前存在非洲南部的傳染病風險還包括波札那及尚比亞兩國的炭疽病等。

賀忠義指出，非洲東部國家今年4月以來豪雨不斷，引發嚴重水患及土石流災情，本週將有強大熱帶氣旋侵襲坦尚尼亞沿岸地區，伴隨豪雨已在坦尚尼亞及肯亞引發另一波水患災情，醫衛專家也提醒，洪水消退後，不潔水源會引發相關傳染病。

賀忠義說，提醒近期即將前往上述地區商旅的民眾，以及目前在這幾國的民眾及僑胞注意相關疫情及災情發展，如遇有急難需要協助，在非洲南部國家的民眾可撥打駐南非代表處電話，在東非地區的坦尚尼亞及肯亞兩國可與駐索馬利蘭代表處進行聯繫，以獲得必要協助。（編輯：蘇志宗）1130509