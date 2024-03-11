首批指定產業地上權 財部將釋7千坪地專供長照

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（中央社記者張璦台北11日電）地上權招標新模式，財政部今天表示，今年上半年將上架首批指定產業地上權標的，初步鎖定長照產業，預估釋出4宗土地，位於新北、花蓮、台中、高雄，合計達約7000坪，挹注高齡化社會需求。

財政部宣布修正「國有非公用土地設定地上權作業要點」部分規定，在國有地沒有保育、公用前提下，將配合國家政策，指定特殊產業公開招標，且採「最有利標」方式公開評選，有別於過往的「價高者得」決標模式。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會表示，初步規劃擇定長照產業，需由非營利事業投標，權利金可以土地市價的2成至7成計算，略低於一般招標的3成至7成；媒體關切社宅、使用權住宅能否比照辦理，他指出，仍待研議、規劃，現在尚未到此階段。

李政宗指出，首批指定長照產業地上權將釋出4宗標的，包含新北市林口區約570坪、花蓮玉里約5600坪土地、台中清水約300多坪，以及位於高雄左營、鄰近榮總的土地約700坪土地，以因應高齡化社會需求。

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目前具體招標程序尚未出爐，李政宗表示，預估將在今年上半年招標。

此外，國產署今年第1批的一般招標設定地上權開標，標脫6宗，決標權利金新台幣8.2億餘元。李政宗表示，今年第2批標的預計4月1日公告，一共9宗土地，包含商業區土地3宗、住宅區4宗、工業區2宗，面積最大者為高雄市旗津區工業區逾2600坪土地、次大為台南市東區商業區1897坪土地。（編輯：潘羿菁）1130311