財部地上權標脫率7成5 麗寶斥逾6億元獵4地

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部國產署今年首批國有地地上權今天開標，8宗標的標脫6宗、標脫率7成5，決標權利金新台幣8.2億餘元，其中麗寶集團砸超過6.3億元，在北部、中部獵地拿下4案。

財政部國產署1月22日公告今年第1批8宗國有土地招標設定地上權，根據今天開標結果，一共標脫6宗，決標權利金總金額8億2680萬元。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會指出，這次標脫6宗土地中，5宗為首次公告標的，其中台中市東勢區完整街廓商業區土地，鄰近客家文化園區，具觀光商業發展潛力，順利標脫，由麗寶集團旗下的鵬程建設以1億7788萬元拿下，溢價率約3.8%。

首次公告的住宅區土地標脫4宗，李政宗表示，台北市中正區2宗標的，均由麗寶集團旗下的名軒開發得標，得標價為1億6450萬元、2億1206萬元，溢價率約8.5%、11%。台中市2宗方面，北屯區土地由鑫陽公司以近8089萬元得標、溢價率3.9%，北區土地由鵬程建設以7815萬元拿下、溢價率8.4%。

同時，1宗曾列標的高雄楠梓區住宅區土地，鄰近右昌森林公園，這次也成功標脫，李政宗提到，此土地交通及生活機能優良，由鑲揚國際開發以1億1333萬元得標、溢價率6.2%。

媒體關切這次標的中最大案、台南平實營區2筆商業區土地流標原因，李政宗表示，此案面積相當大、近1.2公頃，權利金底價逾27億元，應是廠商尚在觀望，目前認為仍具市場性，持續看好。

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此外，李政宗強調，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自民國111年起，符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上的標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關，確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，才繼續由國產署辦理活化利用。

據統計，截至113年1月，已提供81.12公頃國有土地、128筆國有建物及保留114.34公頃國有土地、3筆國有建物，供住宅主管機關興辦社會住宅。（編輯：張若瑤）1130311