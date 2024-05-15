林飛帆將任國安會副秘書長 吳釗燮：適才適所

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（中央社記者吳書緯台北15日電）前民進黨副秘書長林飛帆將接任國安會副秘書長；國民黨立委王鴻薇今天在立法院質詢，詢問準國安會秘書長、現任外交部長吳釗燮，林飛帆是否未來能勝任新職。吳釗燮表示，非常的適才適所，「我認為沒有問題」。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，並備質詢。由於吳釗燮即將於520後轉任國安會秘書長，這應是吳釗燮最後一次以外交部長身分赴立院備詢。

王鴻薇質詢，指出第16任總統副總統交接小組已公布新一波新政府人事案，前民進黨副秘書長林飛帆候任國安會副秘書長，詢問吳釗燮是否為推薦人。

吳釗燮表示，並不是他推薦，但是他知道這個任命過程，也認為林飛帆非常的「適才適所」。

王鴻薇進一步詢問，是吳釗燮先同意接任國安會秘書長後，才得知林飛帆的人事案嗎。

吳釗燮說，是後來得知，但是他也覺得說非常的好，未來林飛帆擔任副秘書長以後，會負責外交與其他方面的工作，等到進入國安會以後，會做很細緻的分工，因為國安會人數很少，必須做很精密的分工，讓大家的負擔能夠平均。

王鴻薇質疑，林飛帆沒有外交、國防的經驗，也沒有公務機關的經驗。

吳釗燮說，林飛帆在過去這段時間，有去美國智庫進修，也到很多地方進行演講、進行交流，不只是NGO，甚至是跟政府部門、國會。至於能否勝任，吳釗燮表示，「我認為沒有問題」。