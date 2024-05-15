發起515蔬食日 雲林13公職營養師設計健康美味菜單

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林13名公職營養師配合蔬食日活動，發起515蔬食日，並以雲林在地、當季蔬食設計健康又美味營養午餐菜單；縣長張麗善今天示範野菇甘藷炊飯，呼籲減少食材運送，碳足跡淨零。

張麗善今天參加「515蔬食chill一下」活動，與全縣5萬多名國中小師生共進蔬食營養午餐，同時示範由縣內學校營養師設計的「野菇甘藷炊飯」蔬食。

張麗善表示，配合農業部每個月15日蔬食日，縣內營養師用在地當令食材調配營養美味營養午餐，以野菇甘藷炊飯為例，包括高麗菜、北港麻油、水林地瓜等食材，烹調過程就能感受食材天然香味，好吃又營養。

張麗善指出，透過蔬食及吃當季、吃在地觀念推廣，減少食物運輸碳足跡，減少二氧化碳排放，實踐聯合國永續發展目標，是每個地球公民應盡責任，請大家響應蔬食活動。

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雲縣府教育處長邱孝文說，縣內國中小營養午餐採公辦公營自設廚房自行供餐，學校與廠商簽定合約時即規定須以供應當季在地蔬果為主要食材，再由縣內27名學校營養師輔導各學校營養午餐安全衛生，並朝著在地、專業與食農教育結合規劃營養午餐政策，讓學生認識在地農特產及食物特性。

515蔬食日活動由建國國中營養師楊琇棻等13名公職營養師發起，結合食農教育、當季在地食材，設計出好吃、健康午餐菜單，作為學校營養午餐，展現營養師專業與用心。（編輯：陳仁華）1130515