世界竹組織WBO認證 雲林獲世界竹地標

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（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）雲林縣府在第12屆世界竹論壇中，善用竹創作、五元兩角孟宗竹林讓人身心靈健康，世界竹組織認證雲林縣為「世界竹地標」，雲林縣長張麗善今天與民眾分享殊榮。

「2024竹博覽會暨世界竹論壇」上月底閉幕，世界竹組織（WBO）認證雲林縣為「世界竹地標」，雲林縣文化觀光處今天舉辦記者會，台灣竹會理事長許倍銜、世界竹大使唐麗芳代表世界竹組織授證。

唐麗芳在會上宣讀世界竹組織執行長Susanne Lucas的一封信，「今年4月23、24日縣長張麗善及縣府團隊帶領下到古坑石壁，感受一場令人驚艷的國際論壇晚宴，有竹創作的各種裝飾、用具，竹料理更是賞心悅目、秀色可餐，甚至表演團隊精彩演出都令人大開眼界，五元兩角孟宗竹林散步，讓人感受到平安、身心靈健康。」

張麗善表示，石壁竹創森園區是全台首座森林療癒基地，獲得了台大實驗林團隊的長時間監測和研究認可。研究指出園區內進行的森林療癒活動對遊客的身心健康有著正向的影響，園區內豐富的動植物資源和高濃度的負離子更能幫助身心放鬆。

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張麗善指出，世界竹組織除了以前認證西班牙、英國、越南等3個國家曾辦理的活動，為世界竹活動里程碑（Landmark Event），此次竹地標（Landmark）認證於雲林縣，是一個重要里程碑，縣府不會以此自滿，會繼續努力朝向聯合國永續發展SDGs。

許倍銜說，16日將在雲林草嶺石壁森林療癒基地辦理「2024竹博覽會暨世界竹論壇閉幕交流活動」，希望各展區藉由活動分享執行成果，未來能夠開啟更多合作的可能性。（編輯：黃世雅）1130513