雲林運動i台灣2.0啟動 張麗善邀民眾做伙運動

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣長張麗善今天表示，雲林2024運動i台灣2.0計畫開跑，今年有34個單位參與執行，活動內容包羅萬象，0到99歲的民眾皆可參與，期待全民養成自發、樂活和愛運動的好習慣。

雲林縣教育處今天舉辦雲林2024運動i台灣行銷宣傳記者會，西螺鎮體育會帶來韻律舞蹈，而崙背國小和崙背國中表演武術。

雲林縣長張麗善表示，2024運動愛台灣2.0版除了一般運動專案，同時還有身心障礙專案、原住民專案，由34個參與單位規劃包括水域運動、健走等20個種類，期待全民都能一起動起來，養成良好運動習慣，與運動風氣，培育健康身心靈，更有活力延年益壽。

雲林縣體育會理事長郭志恆說，體育會執行運動愛台灣2.0計畫，全縣20個鄉鎮皆舉辦相關活動，有運動體驗課的運動治療課程，全民都能享受運動健身快樂。

雲林縣教育處長邱孝文說，縣府透過民眾街頭訪問，大家對如何維持健康有不一樣的運動方式，重點要維持良好的健康身心、享受高品質的生活，減少醫療成本支出。

中國醫藥大學北港附設醫院職能治療師劉佳玲指出，人要活動才能健康，而運動能延緩老化、代謝壓力，有助於防治骨質疏鬆。

腳踏車、游泳等有氧運動可訓練心肺耐力，而肌力訓練可改善肌少症，同時可以透過伸展提高柔軟度，不易腰酸背痛，並提醒民眾從事運動應適量，隨時注意補充水分，避免運動傷害。（編輯：郭諭儒）（編輯：郭諭儒）1130326