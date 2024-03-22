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雲林童樂嘉年華3/30日登場 農博成大型遊樂園

2024/3/22 16:02（3/22 16:21 更新）
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2024雲林童樂嘉年華30、31日將登場，雲林縣長張麗善（中）22日出席記者會宣傳，邀請親子一同來暢遊雲林。中央社記者姜宜菁攝 113年3月22日
2024雲林童樂嘉年華30、31日將登場，雲林縣長張麗善（中）22日出席記者會宣傳，邀請親子一同來暢遊雲林。中央社記者姜宜菁攝 113年3月22日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）兒童節將屆，雲林縣長張麗善今天表示，30、31日在虎尾農博、全縣6警分局區規劃不同遊樂園、主題遊戲、闖關活動，打造最好玩的兒童節，邀請親子到各區暢遊，一起「童」樂。

張麗善表示，縣府每年都精心安排一系列兒童節活動，今年除了30日在6警分局區規劃各種主題遊戲與闖關活動，31日農博公園加碼規劃全區的童樂嘉年華，讓孩子歡樂迎接兒童節。

張麗善說，有別於往年的兒童節禮品，縣府今年準備讀書袋，希望能陪伴孩子學習與成長，培養孩子閱讀習慣，讓他們喜歡閱讀，並透過閱讀增廣見聞，豐富知識。

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雲林縣教育處長邱孝文表示，農博公園童樂嘉年華安排的各項活動，都是跟各學校討論孩子最喜歡的項目，包括攀樹體驗、氣墊城堡、摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施，另還有卡通人偶快閃，當天從早上9時至下午5時30分整個公園都是孩子快樂天堂。

邱孝文指出，農博公園童樂嘉年華會規劃2天試營運，29日學校日（需由學校線上預約），30日家庭日（親子同樂），31日全區開放，讓大家先來體驗兒童樂園。（編輯：黃世雅）1130322

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