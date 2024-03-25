虎尾鎮長麥寮鄉長4/13補選 張麗善：賄選零容忍

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣虎尾鎮、麥寮鄉長將於4月13日補選，雲林縣長張麗善今天出席反賄選活動時指出，謠傳有人針對旅外的選民買票，要求檢警調加強查賄，「賄選零容忍」。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選第11屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理；麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而遭免職，鄉長懸缺由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代。雲林縣選委會公告，虎尾等2鄉鎮長將於4月13日補選。

雲林縣政風處今天在虎尾鎮舉辦反賄選記者會，張麗善、國民黨立委丁學忠、無黨籍虎尾鎮長補選參選人林嘉弘及黃美瑤等人出席，共同宣誓反賄選決心。

張麗善表示，參選人的政見宛如主廚上菜，須做出充分地準備，才能端出像樣佳餚獲得選民肯定，絕對不能拿選票換鈔票，「賄選零容忍」。

她說，近日地方謠傳有補選參選人直接到外縣市去向雲林旅外遊子買票，希望檢警調細查，淨化選舉風氣。

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雲林地檢署檢察官林柏宇在會中分享近年賄選手法及檢方打擊犯罪決心，並呼籲選民不要買票、賣票，杜絕賄選，選出最優質、最適合的人選。

會後，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁向中央社記者表示，虎尾鎮長、麥寮鄉長補選尚未有賄選情資及檢舉，但要提醒選民注意，買票及賣票都有刑責，買票者最輕會被判處3年有期徒刑，賣票者最重可判處6個月有期徒刑，民眾若收到賄選，歡迎向檢警調單位檢舉。（編輯：戴光育）1130325