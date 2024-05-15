台虹泰國廠開幕 首季完成量產準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）台虹科技今天舉行泰國廠開幕典禮，第一工廠及辦公大樓已於2023年底竣工，並在今年第1季完成量產準備，待全面完工後，將為集團增加50%的產能，台虹也看中泰國擁有完整汽車產業生態鏈，有望切入取得商機。

軟板材料供應商台虹科技今天發布新聞稿宣布，在泰國安美德春武里工業園區（AMATA City Chonburi Industrial Estate）舉行泰國廠開幕典禮。

開幕典禮由台虹董事長孫達汶、總經理江宗翰以及泰國廠總經理劉玲君共同主持，並邀請泰國投資促進委員會（BOI）、泰國工業區管理局（IEAT）、駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組組長倪克浩、安美德集團（AMATA）、泰國台商會等各界代表出席。

台虹表示，自從2022年在泰國安美德春武里工業園區建立基地以來，即依據需要展開包括工廠建設、人才招募和培訓以及生產等規劃。

台虹泰國廠占地面積近4.2萬平方公尺，是台虹在東南亞的重要生產基地，待全面竣工後，將為集團增加50%的產能，目前第一工廠及辦公大樓已於2023年底竣工，於2024年第1季完成正式量產準備，為集團貢獻產能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台虹指出，自2017年起展開全球布局，並自2022年決定赴泰國設廠，期間發生全球經濟情勢劇變，各界強化供應鏈韌性，並加速重組，現階段全球前3大軟板廠都在東南亞設有廠房或處於建廠階段，台虹泰國廠將使得整體東南亞軟板供應鏈更為完善。

此外，泰國身為東南亞汽車生產重鎮，擁有完整產業生態鏈，台虹表示，做為目前唯一在泰國設廠的軟板材料供應商，具備完整的車用材料量產實績及品質認證系統，深信將能在泰國汽車產業供應鏈中扮演重要角色。（編輯：林興盟）1130515