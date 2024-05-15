越南金價狂飆 公安部建議當局必須出手干預

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（中央社記者陳家倫胡志明市15日專電）越南黃金市場不斷升溫，每兩比國際金價高出新台幣2萬餘元。越南公安部副部長黎國雄今天表示，國家銀行要儘快增加干預機制，包括規定買賣最大價差等，以穩定黃金市場。

越南全民瘋買黃金，西貢珠寶公司（SJC）的金條賣出價格上週一度飆破每兩9200萬越南盾（約新台幣11.5萬元），創下歷史紀錄。官方多次喊話後，每兩又挫至9000萬越南盾以下。目前越南金價仍高出國際金價約1700萬越南盾（約新台幣2.1萬元）。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，越南公安部副部長黎國雄（Le Quoc Hung）今天表示，過去一段時間的黃金價格變動「超級複雜」。

他說，為了穩定黃金市場，公安部建議政府指示越南國家銀行（SBV）等相關單位針對黃金買賣價格、供需市場儘早設立、採取干預機制，例如對買賣最大價差做出規定，並對金條和黃金飾品的生產加工等負起管理責任。

為了替過熱的黃金市場降溫，越南國家銀行近期陸續舉行金條拍賣增加供應，期盼拉近與國際金價的價差。然而，這種干預被認為未達效果，因為成功拍賣的黃金僅占拍賣總量的15%，越南的金價與和國際的價差還是很高。

越南國家銀行負責人表示，將繼續透過拍賣黃金增加供應市場。越南副總理黎明慨（Le Minh Khai）昨天要求在本週內立刻清查黃金交易活動。

黎國雄也建議越南財政部研究對每筆黃金交易必須開立電子發票的規定，認為可避免稅收流失。目前，越南財政部和越南國家銀行協調配合，必須在第2季前完成。

越南民眾向來愛買黃金，世界黃金協會（WGC）數據顯示，2022年越南共銷售43噸的黃金、年增37%，居東南亞國家協會（ASEAN）各國之冠。

此外，高達81%的越南投資者去年將錢投入黃金市場並表示會考慮繼續投資貴金屬，此數據高於中國72%、印度的67%以及全球的45%。

分析認為，由於當前全球政治、經濟不穩定，加上越南房地產持續泡沫以及銀行存款利率下滑，股市等其他投資管道獲利疲軟等，讓民眾將投資標的轉向黃金，一再推升越南金價。（編輯：韋樞）1130515