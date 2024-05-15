台灣高中職五專展線上登場 39校向港澳生招手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北15日電）2024台灣高中職五專教育展今天在線上登場，共有39所台灣學校參與，向香港、澳門學生招手。主辦單位表示，港澳遭逢少子化，中學生數量大減，考量招生效益後改採線上進行。

台灣於2022年起開放港澳生來台就讀高中職、五專，條件是為港澳永久居民、且有中學3年級以上同等學歷，且近6年未在台灣停留超過120天。開放第1年有13名學生來台，第2年（2023年）則為20餘人。

主辦單位「大學問網站」今天發布新聞稿指出，2024台灣高中職五專教育展今天起到7月15日在線上開展，全台灣共有39所學校參與，提供港澳學生來台最即時、正確的招生情報，包括學費、獎學金等，也特別製作「懶人包」方便港澳生瞭解台灣的升學資訊。

近來台灣大專院校在香港的招生活動持續遭到打壓。先前傳出由台灣各大學香港校友會總會舉辦的升學展，原本要於本月25日、26日在香港「海華基金會」會址舉辦實體展，但在香港中聯辦施壓下最終取消。

由大學問主辦的高中職五專教育展，去年也曾舉辦實體展，今年則改採線上。大學問執行長魏佳卉接受中央社電訪解釋，和上述大專升學展情況較不同，高中職五專教育展是因香港、澳門近年遭逢少子化，中學生人數大減，各校評估招生效益後，很早就決定今年以線上形式舉辦。

不過，魏佳卉提到，在中央社等媒體報導台校在港招生遭打壓後，觀察相關招生網站，來自香港的流量反而有微幅增加。可見仍有港澳生對留學台灣有興趣，會自行上網找資訊。

大陸委員會港澳蒙藏處處長兼財團法人台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水透過「大學問」表示，台灣與港澳地理位置、文化相近，且台灣校園環境開闊、師資優異，學校各具特色並推動適性教學，可提供港澳學生、家長多元的選擇。

盧長水表示，前2年入學的港澳生目前適應情況良好，讓家長很放心。他強調，台灣政府非常歡迎港澳學生來台就學，也持續推出友善政策，港澳生高中、五專畢業後，可無縫接軌升讀大學，大學畢業後也能順利銜接職涯，一展所長。

新北市淡江高中連續2年都有港生就讀，教務主任黃維彥表示，其中一名港生在英文競賽表現優異，計畫留台升學，目前正在準備學科能力測驗（學測）和特殊選才管道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃維彥表示，淡江高中對國際生有「一條龍」服務，從機場接機、課程學習到生活、就醫等，都會提供妥善的照顧。雙語班有來自義大利、日本、馬來西亞等國學生就讀，並有外師團隊協助。

大學問網站指出，技術型高中和五專也是台灣的一大特色，往年受到港澳生歡迎的包括寵物照護、美容科等；而電機、機械、汽車等工業類，則是台灣有別於港澳的特色系科。相關資訊可參考「2024台灣高中職五專教育展」網站。（編輯：謝雅竹）1130515