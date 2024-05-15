衛福部搶兒科住院醫師人才 完訓可領12萬獎金

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）醫院兒科急重症現場由老兵在撐，人力亮警報。衛生福利部近日公布獎勵計劃，每完成1年兒科住院醫師訓練，可領新台幣12萬元留任獎金，盼提高年輕醫師選兒科意願，留住兒科人才。

台灣少子女化成國安危機，連帶衝擊兒醫人力需求，中華民國醫師公會全聯會統計近5年各科別執業醫師數，自2018年到2022年間，小兒科醫師從3619人、3666人、3729人、3766人到3777人，每年成長但增幅變小，爺爺級兒科醫師反映人口老化，吸引新血加入勢在必行。

衛福部在今年4月兒童節前夕拋出加碼優惠，將再砸2億元留住兒科人才，近日正式公告113年度「兒科住院醫師留任獎勵計畫」，獎勵對象為領有醫師證書，執業登記於醫院，且於民國112年8月1日後在職的PGY兒科組醫師，以及第1至3年兒科住院醫師，申請期間為5月9日至6月8日。

衛福部醫事司司長劉越萍今天下午接受媒體電訪說明，這是優化兒童醫療照護計畫中的一環，提供服務外，重點是要有足夠人力，希望透過加碼，鼓勵年輕醫師選擇兒科，且提高留任、久任意願。

劉越萍表示，獎勵金由醫院提出申請，但費用全數撥給醫師，不可以轉為醫院薪資發放，預計7月起陸續撥款，視每家醫院的行政流程時間不一定。

她強調「以兒科訓練年限為限」，原接受兒科專科醫師訓練，後轉科至非兒科接受專科醫師訓練者，自轉科日起失其獎勵資格；轉科至兒科接受專科醫師訓練者，轉科後完成一年（12個月）專科訓練，始發給留任獎勵費。

根據計畫，兒科組醫師完成9個月兒科訓練課程，並進入第2年兒科專科醫師訓練者，發給9萬元；兒科住院醫師，每完訓1年（12個月），發給12萬元。

在計畫獎勵費申請期間，已完成最後一年專科訓練，轉任至其他醫院執業的兒科住院醫師，應向轉任前醫院請領留任獎勵費；若登記於基層診所執業者，不得請領獎勵費用。

劉越萍說，另外也正研議兒童重難罕症4大領域研修醫師津貼每人每月1萬元、小兒外科研修醫師每人每月3萬元，還有如整個團隊可以出國訓練等，會一步一步落實獎勵措施。（編輯：陳政偉）1130515