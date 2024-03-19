6族群全身麻醉風險高 術後加速康復療程降併發症

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）全台1年接受全麻手術達240萬人，約每10人就有1人，台大醫院針對容易出現併發症的「急、重、難、老、病、衰」6大高風險族群，提供術後加速康復療程，可降低術後併發症50%。

根據民國110年衛生福利部中央健康保險署統計，台灣全身麻醉手術者已高達240萬例，相當約10人就有1人進行全麻手術。

為期2週的「你我E起守護病人安全 術後加速康復不憂心」手術安全展，今天起在台大醫院東址及西址1樓大廳展出，現場還可透過衛教網站進行「1分鐘風險檢測」，建立正確麻醉安全認知及風險觀念，並減輕疑慮。

儘管現代技術躍進，許多民眾對全身麻醉仍抱有疑慮，特別是對麻醉術後無法醒來及術後疼痛等風險感到擔憂。台大醫院麻醉部醫師劉治民在開展記者會前接受媒體聯訪指出，不少病人在約好手術時間後，就開始出現焦慮、睡不好、吃不下等狀況，到了手術前夕往往讓醫師驚呼「怎麼會瘦那麼多！」連帶術後恢復也不好。

劉治民說，術前介入改變焦慮狀態很重要，台大提供術後加速康復（ERAS）療程，整合外科、內科、復健、營養、麻醉、護理、個案管理師及品管中心等團隊，從術前就開始提供病人完善照護；目前1年約照顧100多名患者，預估未來每年逐步成長。

他數度強調「術前有準備、在家有作業」的重要性，除了衛教外，團隊透過精準評估，了解病人在術前應做的準備，例如要動關節手術的病人，若肌肉力量不夠，可以在術前進行相關訓練，可望達到術後半天就能下床走路的目標，減少如血栓、肺栓塞等併發症發生。

6大容易因全身麻醉而出現併發症的高風險族群包括「急、重、難、老、病、衰」，劉治民以台大每個月約3000多名患者接受全麻手術為例，其中2成屬於高風險族群，在手術本身重大侵入下，對體能是非常大的負擔，尤其台灣正邁入超高齡化社會，肌少症問題也越來越嚴重，術前介入可提升康復品質。

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不過，劉治民表示，目前ERAS療程中，僅約6成在健保架構下支應，仍有約4成需自費，比方說部分復健用的機器、特殊藥物等，鼓勵病人可透過醫病共享決策，與醫師及專業跨領域團隊討論，制定個人化全期照護規劃。

衛福部醫事司長劉越萍表示，手術儼然成為臨床醫療重要議題，因此納入年度病人安全目標中，現在已有10多家醫院推動ERAS療程，她所看到的實證資料主要針對術後，包括可大幅減少住院時間、術後併發症等，其中術後併發症約可以降低50%。（編輯：管中維）1130319