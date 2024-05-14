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記錄跨越高牆動人故事 李靖惠「愛子歸來」監獄巡演

2024/5/14 20:52（5/14 21:26 更新）
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導演李靖惠（圖）以女性視角發現別人看不到的社會議題，捕捉鮮為人知的故事，最新作品「愛子歸來」在聖地牙哥亞洲電影節嶄露頭角，入選亞美全景競賽片，是唯一入圍的台灣電影。（青禾文創提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月14日
導演李靖惠（圖）以女性視角發現別人看不到的社會議題，捕捉鮮為人知的故事，最新作品「愛子歸來」在聖地牙哥亞洲電影節嶄露頭角，入選亞美全景競賽片，是唯一入圍的台灣電影。（青禾文創提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月14日
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（中央社記者洪素津台北14日電）導演李靖惠國際獲獎無數，她的新作「愛子歸來」在聖地牙哥亞洲電影節嶄露頭角，入選亞美全景競賽片，是唯一入圍的台灣電影，劇情刻畫與受刑人的情感，本片也將在監獄巡演。

導演李靖惠十年磨一劍，飛越台灣和美國，跨越太平洋兩岸傾力製作「愛子歸來」紀錄片，她以女性視角發現別人看不到的社會議題，捕捉鮮為人知的故事。她也是第一位獲得亞洲電影基金會「亞洲紀錄片連線」獎助的台灣導演。

「愛子歸來」主角楊媽媽移民紐約展開新生，電影刻畫楊媽媽與獄中青年，由陌生到情同親人的故事。而楊媽媽成為這些孩子們的母親，找到愛的出口，超越有形高牆和無形心牆，跨越國界、種族與世代。

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另外，李靖惠啟動「愛子歸來」行動電影院計畫，分享永不放棄的愛，發揮電影無遠弗屆的影響力。除了持續參加國際影展、到美國巡演，明年還將到監獄映演，預計有超過6萬名受刑人觀賞電影。

「台灣監獄先生」牧師黃明鎮投入監獄關懷工作30多年，非常欣賞「愛子歸來」，他期待地說：「極力推薦大家觀賞，相信會幫助很多人去珍惜家庭的愛，珍惜彼此之間的友情，珍惜每一個在監獄裡面的受刑人。」（編輯：張雅淨）1130514

#台灣
#紀錄片
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