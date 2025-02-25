辭大學教職回台拍片 導演李靖惠「愛子歸來」傳愛

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（中央社記者洪素津台北25日電）導演李靖惠辭掉大學教職，製作紀錄片「愛子歸來」，為推動全台院線上映，她獨自負擔龐大行銷經費，近來更到全台監獄及矯正機構公益巡演，盼傳愛到台灣每一個角落。

紀錄片「愛子歸來」刻劃主角楊媽媽失去生命中3個男人，和一群渴望愛的人，在苦難人生尋找出口，在孤獨的世界奇妙相遇，面對生命的絕境，他們如何走出憂鬱的低谷，重新找到活下去的力量。

李靖惠透過紀錄片傳遞愛的力量，她透過新聞稿表示，「愛子歸來」行動電影院傳愛運動開跑，從戲院進入校園、社區、教會、社教館等，歡迎各界接洽放映會。

李靖惠更興奮表示，除了大學巡演，3月29日下午2時也將於高雄市立社會教育館舉行千人放映會，並進入全台51所監獄、矯正機構、戒治所及看守所展開公益巡演，從本島到離島，分享淬鍊重生，跨越高牆的愛，期待有10萬觀眾觀賞，發揮愛的影響力。

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嘉義聯禱會主席張榮富肯定李靖惠：「李靖惠導演放下大學系主任穩定的教職，全力製作、推廣，她的生命力也是隱藏在這部紀錄片後面動人的故事。希望這樣充滿熱情及奉獻的精神，能夠在台灣這片土地激發深遠的迴響。」

嘉義市長黃敏惠也登高一呼：「請大家把觀賞電影的感動和共鳴傳播出去！人最可貴的，就是因為有愛。當每一個人把愛散佈出來的時候，社會的困境可以降到最低，社會能夠更圓滿，這是我們共同努力的。」（編輯：龍柏安）1140225