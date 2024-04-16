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東元布局智慧節能零碳方案 估平均省14.5%用電

2024/4/16 17:31
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）機電大廠東元積極布局零碳解決方案，涵蓋高效驅動系統、節能系統、以及機電新品，透過馬達和變頻節能設計為基礎的整合智慧節能系統方案，東元統計，客戶導入平均可減少14.5%用電。

東元指出，今年是台灣國內碳交易元年，台灣的排碳有價時代正式開始，加上台灣電費因需求逐年上升，未來產業機械效率，攸關主要排碳大戶總排碳量及用電量，節能減碳成為業界面臨的重要課題。

因應電費上漲和排碳大戶需求，東元設計智慧高效驅動系統，整合變頻控制系統和IE5高效馬達方案。

為了協助企業節能減排，東元也推出「設備變速控制節能方案」，採用高效能IE5/IE4馬達，搭配變頻器，按照客戶製程需求及系統負載，即時變速控制，節電最高能達到30%。

東元也設計直驅永磁馬達和變頻器，提高傳動效率，例如冷卻水塔直驅系統可省去傳統需要減速機、皮帶輪等設備，節費效益可到18%。

透過馬達和變頻節能設計為基礎，整合空壓、空調、泵浦、風機等系統，並加上數位化能源及碳排管理等方案，東元統計，按照協助客戶進行馬達驅動系統節能改造的實際經驗值，東元智慧節能系統導入客戶工廠或大樓，平均可減少14.5%用電。（編輯：林興盟）1130416

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