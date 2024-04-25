進口和牛遭檢舉疑過期包裝販售 新北封存1000公斤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市衛生局今晚表示，民眾檢舉某公司疑將過期日本和牛重新包裝販售，24日前往汐止區冷凍倉儲，查獲1000公斤冷凍牛油及牛邊肉，已先封存並限期業者提出報關單等，以利釐清。

衛生局今天晚間發布新聞表示，接獲檢舉後，24日在業者汐止的倉儲查獲牛邊肉等產品共約1000公斤，標示賞味期限為112年10月至113年3月，現場將產品全數封存。

新聞稿說，業者表示，原牛肉塊以冷藏進口後，於冷藏有效日期內分切，並改以冷凍保存，可保存2年。新聞稿同時指出，業者並表示，可提供日本原製造業者「牛肉冷凍2年有效評估」資料。業者堅稱，冷凍庫所貯存牛油及牛邊肉，依原廠提供文件，尚未逾期。

食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，因現場無法逐批提供各產品原進口資料，且產品包裝標示的有效日期，也無法與原製造日期勾稽比對；故予以封存，待業者提具報關單、製令單（工單）相關資料後釐清。

衛生局說，限期業者提具證明，以釐清是否有過期包裝販售違規情形。若違規屬實，可處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局說，初查，該公司供應餐飲業者為冷藏肉品，在冷藏庫內並未查到逾期產品。冷凍肉品主要於門市及官網銷售，已經同步通知門市所在地的衛生局協助釐清，並責令業者提供銷售資料。

衛生局說，曾於112年8月針對該公司查核肉品製造及標示，未查到逾期及竄改標示。因依這次檢舉情資，得知該公司另有冷凍倉儲，於是立即前往查核。針對該公司未於食品業者登錄平台登載其倉儲地點，已命業者限期完成登錄。（編輯：方沛清）1130425