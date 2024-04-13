屏東王船館典藏王船起造開斧 下半年開館營運

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東東港王船文化館預計下半年開館。館內的典藏王船仿東隆宮迎王平安祭典王船，雖採等比循古法建造，但尊重傳統祭祀神明船體略小。今天龍骨「開斧」象徵王船開始建造。

為使典藏王船製作過程順利，日前恭請東隆宮溫府千歲爺到王船文化館安座。屏東縣長周春米與東隆宮董事長潘慶士，以及建造王船的老師傅蔡文化、潘鳳得、謝春長、陳明益等人出席今天「開斧」儀式，與會人士向王爺公參拜，祈求建造工作圓滿順利。龍骨「開斧」是指由造船師傅使用斧頭削去龍骨前後4個角，象徵王船開始建造。

周春米說，甲辰正科「東港迎王平安祭典」將在9月登場，祭典中除了七角頭轎班一字排開氣勢磅礡外，另一注目焦點就是王船，縣府將全程拍攝記錄典藏王船建造過程。下半年王船文化館將開館，透過展示、教育推廣與研究，完整典藏屏東迎王文化，傳承造船匠師智慧。

78歲的造船師傅蔡文化從13歲開始學習造船技術，已為東隆宮製作16艘王船，他說，這科年特別繁忙，為文化館製作的典藏王船是繼東港迎王王船、大甲媽建醮王船、小琉球迎王王船，在3年1科的科年裡打造的第4艘王船。

蔡文化表示，有的造船師已過世、有的無法做了，但自己放不下，會以平常心打造慢慢做。雖然難過沒有年輕人接班，但縣府興建王船文化館讓老師傅技藝可以永久保存，剩下的就「看王爺公發揮了」。

文化處今天新聞稿表示，王船文化館典藏王船仿東隆宮迎王平安祭典王船等比例打造，惟為尊重傳統祭祀神明，典藏王船略小。甲辰正科年之王船船身為46尺、寬12尺、高15尺，典藏王船則為42尺、寬11尺4寸、高15尺；典藏王船循古法建造，船上配置與祭祀王船相同有五王厝、舵公厝、王船公及水手等，船體彩繪也將黑鮪魚、旗魚等屏東漁民常捕獲魚種。

王船文化館主體工程2022年初開工，歷經2年多施工，施工廠商克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間缺工缺料外在條件，現已完成主體工程，進行景觀整備中，預計6月竣工。

縣府同步進行策展計畫，經與專業學者及策展單位討論，將以迎王文化為主軸，自整體亞洲地區迎王文化論述、逐層聚焦台灣各地迎王文化系統呈現、最後以迎王文化祭典中的主角「木造王船」打造工藝，呈現東港地區特殊的七角頭常民文化內涵。（編輯：孫承武）1130413

屏東縣興建王船文化館，將循古法仿照東隆宮迎王平安祭典王船等比例打造典藏王船，老師傅們13日出席開斧儀式。中央社記者黃郁菁攝 113年4月13日