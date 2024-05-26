新北火鍋店食材疑有蛞蝓 衛生局將稽查促改善

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）有民眾在新北市新莊區某火鍋店消費時，發現食材有疑似蛞蝓生物，感覺相當噁心。新北市衛生局今天表示，應是蔬菜清洗不確實導致，將稽查要求改善環境與作業機制，否則將處罰。

民眾今天在臉書（Facebook）某社群貼文、附照片指稱，他的姐姐在新莊區某火鍋店消費時，竟然在鍋子內發現1隻疑似蛞蝓的生物，經向店家反映後，雖更換新的食材，但仍覺得噁心。

網友回應，「最近蛞蝓文怎那麼多？壽司有牠，火鍋也有牠」既然有蟲體，就不應該只是換1鍋打發；也有人認為，蟲體可能有寄生蟲，這樣的消費很危險。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦下午接受中央社記者電訪表示，消費者尚未向衛生局投訴，但獲悉輿論貼文爆料後主動追查，目前無法判斷是否為蛞蝓，但疑似業者因清洗葉菜類不確實才會殘留蟲體。

楊舒秦說，會派員前往稽查，並依食品良好衛生規範準則，查核火鍋店的作業環境、人員衛生及病媒防制作為；若火鍋店有不符規定處，將依食安法命業者限期改正，若屆期仍未改善，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1130526