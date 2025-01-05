寶林茶室案重症唯一倖存 黃舒君台南辦感恩音樂會

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）發生於去年的台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成6人死亡，唯一重症倖存者黃舒君今天在台南舉辦感恩音樂會，盼透過分享從中毒命危到重生的故事，傳遞感謝與祝福。

黃舒君在台南文化中心原生劇場舉辦「生命禮讚感恩藝術音樂會」，邀請曾於金曲獎、金鐘獎及金馬獎典禮演出的知名大提琴家吳登凱，以及聲樂家黃絢雯、鋼琴家黃瀅娟等藝術家演出，當時收治黃舒君的台南市立醫院，也安排由醫師、醫技與行政人員組成的樂團登台表演。

黃舒君致詞表示，希望以自身體會，透過音樂來傳遞感恩力量，因有許多人幫忙加油打氣，加上醫護人員努力治療，自己才能奇蹟重生，她祈願可以成就一個「善果」，這樣此次的經歷就非常有意義。

台南市立醫院表示，黃舒君是唯一重症倖存者。台南市立醫院院長蔡良敏表示，醫院的使命是守護生命健康，黃舒君在去年3月25日入院時，病況無法由單一專科醫師應對，因此立即成立跨科部醫療小組，開會擬定治療方針，盡全力救治，於去年4月15日康復出院。

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秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞說，黃舒君就醫時肝指數飆高，腎功能也受損，等於肝、腎都出問題，當時匯集肝膽腸胃、腎臟、感染、胸腔科共4科醫師組成醫療團隊會診，給予最佳支持性治療，避免肝臟進一步惡化，透過「全面支持」及「預防感染」，調整到最好狀態對抗毒素。

黃舒君表示，此次結合藝術與音樂，與社會大眾分享從中毒命危到奇蹟重生故事，也向醫護人員表達謝意，並藉此傳遞祝福，祈願大家在新的一年一切平安順遂。（編輯：李淑華）1140105