寶林茶室案再添1死累計6死 46歲女換肝仍去世
2024/6/11 16:30（6/12 09:33 更新）
（中央社記者陳怡璇、曾以寧台北11日電）寶林茶室食物中毒案今天下午再添1死，累計6死；北市衛生局證實為46歲、接受換肝的女性。寶林茶室案重症個案，除1名49歲女子治療後返家，其餘個案都已死亡。
台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成死亡個案，衛福部疾管署「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測在4月26日截止，累計接獲通報35例。不過後續又傳出再增死亡，累計至6月5日共造成5死，另有1名個案經換肝後持續在醫院接受治療。
根據台北市政府衛生局資料，寶林茶室案最後住院者為46歲女性，3月21日至寶林茶室食用滑蛋河粉，於3月23日就醫。
衛生局今天證實，46歲女子雖接受換肝手術仍死亡。
衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧對媒體表示，這名個案曾經轉到一般病房治療，但經醫院回報，病患於今天下午3時56分宣告死亡。
根據衛福部先前統計，重症個案中僅49歲女性黃舒君經治療後順利出院，其餘個案至今皆已死亡；輕症個案則皆已出院返家。（編輯：方沛清）1130611
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