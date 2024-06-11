寶林茶室案再添1死累計6死 46歲女換肝仍去世

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（中央社記者陳怡璇、曾以寧台北11日電）寶林茶室食物中毒案今天下午再添1死，累計6死；北市衛生局證實為46歲、接受換肝的女性。寶林茶室案重症個案，除1名49歲女子治療後返家，其餘個案都已死亡。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成死亡個案，衛福部疾管署「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測在4月26日截止，累計接獲通報35例。不過後續又傳出再增死亡，累計至6月5日共造成5死，另有1名個案經換肝後持續在醫院接受治療。

根據台北市政府衛生局資料，寶林茶室案最後住院者為46歲女性，3月21日至寶林茶室食用滑蛋河粉，於3月23日就醫。

衛生局今天證實，46歲女子雖接受換肝手術仍死亡。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧對媒體表示，這名個案曾經轉到一般病房治療，但經醫院回報，病患於今天下午3時56分宣告死亡。

根據衛福部先前統計，重症個案中僅49歲女性黃舒君經治療後順利出院，其餘個案至今皆已死亡；輕症個案則皆已出院返家。（編輯：方沛清）1130611

（台北市政府衛生局提供）

（台北市政府衛生局提供）

（台北市政府衛生局提供）