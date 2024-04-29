中火擬新設4部燃氣機組 盧秀燕：增氣一定要減煤

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台電公司規劃在台中電廠新設置4部燃氣機組，市長盧秀燕今天表示，台中電廠已是全國最大火力發電廠，發電機組不能都只集中在台中，如果要增氣，一定要減煤。

台電公司規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，預計新設置4部燃氣機組，並規劃於台中港接收站區預留空地，增設4座地上型天然氣儲槽，今天在台中市龍井區麗水里民交誼中心前籃球場舉行說明會。

針對台中電廠規劃增加燃氣機組，盧秀燕今天出席清水區人口破9萬人慶祝活動時接受媒體聯訪時表示，台中火力發電廠已是全國最大火力發電廠，所謂火力發電包括燃煤與燃氣，燃氣污染雖比燃煤要少一些，但也被歸類為火力發電，同樣會有污染情形。

盧秀燕說，之前中火規劃增加2部燃氣機組，經協調後，台電同意拆除2部燃煤機組，這已達成協議，但可能因為國家電力不足，所以台電要在中火規劃增加4部燃氣機組，「我們覺得這樣稍微多了點，目前台中電廠已是全台最大火力發電廠，發電機組不能都只集中在台中。」

盧秀燕指出，如果之前新增2部燃氣、拆2部燃煤，這可達到平衡，是可以接受、同意；但好不容易這幾年空氣已有改善，中火每年燃煤用量也減少300萬噸，若未來機組再增加，恐空氣會變糟，導致功虧一簣。

她說，希望台電、經濟部能夠重視，如果要增氣，一定要減煤，這幾天台電開始進行說明會，希望減煤政策清楚向民眾與台中市政府說明與溝通。

至於媒體提問台鐵大台中山海環線計畫狀況，盧秀燕說，原先大台中山海環線計畫是1個案子，但日前中央來函，要求將計畫拆成3案再送審，包括海線雙軌暨部分高架化25.9公里、山線高架延伸至烏日3.7公里、甲后線鐵路14.3公里。

盧秀燕表示，只要台中軌道建設有增加，幫忙建設都歡迎，至於經費負擔，因鐵路屬中央機關所管，也是他們的資產，因此以前平面鐵路建設都由中央負擔，台中境內鐵路高架化也是中央全額負擔，地方不須協助經費。

盧秀燕提到，現在中央要求地方幫忙分攤，「我們願意適當分攤，但希望金額低一點，讓我們的財政能力可負擔，這是我們的建議」。（編輯：陳仁華）1130429