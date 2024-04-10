台中慶人口新高 市府高掛盧秀燕肖像挨批造神

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中人口數將突破285萬，市府近日高掛慶祝布條，上面還有市長盧秀燕的肖像，遭綠營民代批造神；市府表示，市長是城市行銷當然代言人，盼各界正面看待。

民進黨籍台中市議員張家銨今天發布新聞稿表示，台中市人口數將突破285萬人，市府舉辦系列慶祝活動，但市府內掛起以盧秀燕肖像為主的慶祝布條，引發各界議論。

張家銨指出，盧秀燕為了政績搶風頭，常將功勞都攬在自己身上，現在還用市府公帑，印製自己肖像的大型布條，高掛在市政府內。對此她以近來熱門的電影「周處除三害」內教主的角色「尊者」比喻，指盧秀燕簡直是把自己當神般受人歌功頌德。

張家銨表示，台中人口增加，是全體市府公務人員的努力，絕對不是市長一人功勞。她說，人口增長也代表台中市有更多需要解決的問題，盧秀燕若有心思想行銷、想曝光，不如好好想如何提升市民福祉。

有網友在網路社群threads貼出照片，可見中市府內部高掛盧秀燕的布條畫面，引發網友批評「拿納稅人的錢幫自己打廣告」、「人又不是她生的，莫名其妙」、「搞偶像崇拜」等。

台中市政府透過文字稿表示，全台人口面臨負成長情況下，台中市人口仍持續增長，近期將突破285萬人，代表中市府在公共建設、社會福利等施政受肯定。

有關布條設計，中市府說明，市長是城市行銷當然代言人，各城市以市長代表宣傳的作法很常見，盼各界正面看待，共同打造台中光榮。（編輯：郭諭儒）1130410