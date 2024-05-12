桃捷補充軌道運輸人力 釋78職缺首度招募副站長

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃捷公司因應人力需求並為捷運綠線營運規劃作準備，今天公布將招募78名新進人員，包含維修、運務、經營管理類等，更首度開出9名「副站長」職缺，歡迎民眾加入軌道運輸服務。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，招募78名新進人員，包括維修類34名、運務類40名、經營管理類2名、原住民類1名及身心障礙類1名，起薪約新台幣3萬6000元至4萬2000元，視工作性質及職務類別而定。

桃捷公司指出，過去僅開出站務員職缺，這次首度釋出「副站長」缺額9名，工作內容包含車站管理與巡檢，要求大學以上畢業，有2年以上服務業經驗尤佳，試用期薪資約3萬5000元，期滿後薪資約3萬9900元，盼延攬具即戰力人才快速適應工作。

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桃捷公司說，去年在TPASS通勤月票助攻下，機捷旅運量攀升，也提高車站管理與服務人力需求，為吸引更多民眾報考，桃捷公司特別找來員工錄製「我問你答」徵才短片，藉由分享與親身推薦，增加對桃捷的認識，吸引更多人才報考。

甄試簡章5月13日起公告於桃捷公司招募網站，5月20日上午9時至6月3日下午5時受理線上報名、6月23日舉行筆試、7月17日至19日進行口試、7月23日公告榜單，預計8月起依用人需求陸續進用。除運務站務類「副站長」的專業科目採問答題及論文形式外，共同科目及其他類組專業科目皆採選擇題。（編輯：李錫璋）1130512