全聯未履行併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）公平會今天發布新聞稿指出，全聯公司未履行併購大潤發的結合承諾、也就是公平會要求的「禁止最惠客戶政策」，已經違反公平法的結合負擔，因而重罰新台幣2000萬元。

2022年7月，公平會祭出7大負擔，有條件通過全聯併購大潤發，零售業版圖重整，在業界砸下震撼彈。

不過公平會今天發布新聞稿指出，公平會17日委員會議決議，全聯公司於供貨廠商申請新品上架及申請調漲價格時，要求售價須為其他通路的一定折數，若有不符應同比例降價；以及於促銷檔期以其他競爭通路的商品定價作為雙方議價基礎，向供貨廠商協商調整促銷售價及進貨價格，未履行全聯公司申報與大潤發流通事業（股）公司結合時公平會所作的承諾、不採最惠客戶政策，構成公平交易法第39條第1項規定，因而處2000萬元罰鍰。

公平會表示，結合案件決定書有關「禁止最惠客戶政策」負擔，是指「全聯公司不得以其他通路之商品定價，作為雙方議價基礎，要求更為有利或同等之條件」，這是公平會不禁止全聯公司與大潤發公司結合決定的關鍵，且全聯公司結合申報時，也承諾不採取最惠客戶政策，並刪除供銷合約及議價單中相關約定條款及執行方式，公平會才不禁止結合案。

然而，全聯公司結合後，雖然刪除供銷合約中最惠客戶相關約定條款，但全聯公司執行上，仍直接鎖定其他通路一定折數作為調價條件，並以保證折數、訪價若有不符應等比例降價，甚至部分有約定違約金，及於促銷檔期透過訪價及跟價後，將通路間價格競爭的價差損失轉嫁給供貨廠商，等同要求上游供貨廠商承擔下游通路間競爭的成本與風險。

公平會進一步指出，課予全聯公司「禁止最惠客戶政策」負擔，不是禁止全聯公司採取低價策略，而是因為當全聯公司執行最惠客戶政策時，表面上可為消費者謀福利、降價銷售，實質上卻是在保障全聯公司自身商品毛利率的前提下，以其市場力，迫使供貨廠商吸收成本並產生「其他通路售價不低於全聯公司」的壓力，進而影響其他通路降價競爭幅度，反而不利於通路市場競爭。

在此情況下，公平會認為，消費者也難在眾多通路享受更優惠的價格。例如當其他通路售價低於全聯公司，供貨廠商為了避免全聯公司跟價並要求補價差時，供貨廠商可能請求其他通路配合調高商品售價，或以「提高其他通路進價」、「減少支援其他通路促銷優惠」來因應全聯公司最惠客戶政策，這種情況都已經實質限制市場依供需條件調整價格的功能。

公平會最後表示，結合決定書負擔第1項及第6項不得採最惠客戶政策，是經全聯公司評估可行性後所提出的結合申報承諾，也是公平會所課負擔，全聯公司卻未履行。

公平會並提醒，作成結合案件決定後，公平會仍會持續追蹤決定書所附相關負擔履行情形，業者如果未履行，依公平交易法第39條第1項規定，除罰鍰外，另可禁止結合、要求分設事業、處分股份、轉讓營業、免除職務或其他必要處分，參與結合事業應切實守法。（編輯：潘羿菁）1130422