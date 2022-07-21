統一併家樂福 全聯林敏雄：同業不是仇人盼良性競爭

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統一收購家樂福60%股權，外界認為將與全聯上演零售市場爭霸戰。全聯董事長林敏雄（圖中）21日表示，每一個生意都有競爭，良性競爭對消費者只有好處。中央社記者曾智怡攝 111年7月21日

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（中央社記者曾智怡台北21日電）統一收購家樂福60%股權，將與全聯展開零售市場爭霸戰。全聯董事長林敏雄今天表示，生意都有競爭，媒體寫得好像兩集團要打仗，但「同業不是仇人」，良性競爭對消費者只有好處，全聯將持續讓商品價格不只最低、品質也最好。

台灣家樂福出售案塵埃落定，由統一集團以新台幣290億元取得法方全部股權，交易完成後，統一集團將取得全台340間門店經營權，129家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心，若加計統一超商約6503間門市，統一集團等於搶下全通路門票。

針對外界認為統一與全聯將上演零售市場爭霸戰，林敏雄晚間接受媒體訪問時表示，「各位報紙都寫很大，好像兩集團要打仗似的」；事實上，每一門生意都有競爭，「我希望是良性競爭」，同業不是仇人，完全沒競爭、一家獨大也不好，越競爭越進步，對消費者更好。

他說日本也是這樣，或者像台灣以前地方超市遍地開花，後來競爭力不夠，就慢慢整併；「這行業講實在不是那麼容易，能生存下來算僥倖」。

談及通路市場未來，林敏雄強調，競爭沒有不好，有競爭，對消費者只有好處沒有壞處，「適者生存，生意場上就是這樣」，規模太小的、經營不善的就會退場，「全世界都一樣」。

林敏雄表示，全聯一直以來都做自己，不會一定要跟誰比，消費者買單，即是因為全聯希望價格最低，不只最低、還要求商品必須是最好，如此消費者才會支持；相信20幾年來，消費者都有給予支持，「否則全聯也不會做到今天」，有團隊用心與消費者支持，全聯才慢慢長大。（編輯：林淑媛）1110721