學者：通路忠誠高於商品 統一不會放棄家樂福特色

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（中央社記者曾智怡台北20日電）統一集團收購家樂福60%股權後，將與全聯並列本土量販超市雙強。學者指出，初期營運看，統一自家品牌產品在家樂福陳列品項、數量將比以前更多；基於消費者對通路品牌的忠誠度遠高於商品品牌，「統一不會放棄家樂福既有特色」。

台灣家樂福出售案塵埃落定，由統一集團以新台幣290億元取得法方全部股權，交易完成後，統一集團將取得全台340間門店經營權，129家商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心，若加計統一超商約6503間門市，統一集團等於穩坐台灣零售業霸主地位。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍表示，就交易的主客關係看，此項出售案起因家樂福在全球策略經營有新考量，將朝市場快速成長地區布局，因此割愛「金雞母」台灣家樂福；換言之，統一在出售案裡頭是「被動」角色。

李世珍指出，統一集團此次吃下法方股權，「等於轉變成主動出擊」，但初期營運不會有很大變化，且昨晚統一重訊提到家樂福品牌不會更動，顯示接手者仍須百分百遵循家樂福國際品牌政策要求，包含持續發展自有品牌等。

高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪從運營面認為，統一先前僅是「投資」家樂福，並無量販、超市實際經營經驗；因此，預期初期仍會先摸索，進行新嘗試、測試消費者反應，再滾動修正，消費者不至於有太大感覺。

吳師豪指出，現今消費者的購買行為，都是先選擇通路品牌，例如先決定是要去量販、超市或超商，「進去之後有賣什麼、我就買」；美國、日本曾做過相關調查顯示，消費者對於通路品牌忠誠度遠高於商品品牌。

吳師豪表示，可確定者，統一自家品牌產品在家樂福陳列品項、數量將比以前更多，將取代部分本國商品，法國品牌產品則不受影響，「統一不會放棄家樂福既有特色」。

吳師豪指出，家樂福是授權形式，統一買下家樂福60%股權後，每年仍須支付家樂福品牌授權權利金，「畢竟你還是要掛家樂福這個品牌，換了品牌，消費者就不認同了」。（編輯：林克倫）1110720