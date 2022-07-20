統一集團收購台灣家樂福 中華信評：進一步支撐獲利

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（中央社記者蘇思云台北20日電）統一集團以新台幣290億元買下台灣家樂福6成股權，中華信評表示，統一企業擁有強健現金流量，收購後借款槓桿仍不致大幅升高，本案將提升統一集團零售網絡滲透率與分散性，並進一步支撐集團獲利。

統一集團原已持有台灣家樂福40%股權，統一企業、統一超商19日深夜召開重大訊息記者會，宣布以新台幣290億元向法國家樂福回購台灣家樂福60%股份；此交易案還需要取得公平會審核許可，交割日期預計在2023年中。

中華信評今天發布評等快訊，統一企業有強健現金流量，帳上有高現金水位，足以支應收購家樂福在台灣量販店與超市業務的所需資金，收購後統一企業借款槓桿仍不致於大幅升高。本案將提升統一集團的零售網絡滲透率與分散性，並進一步支撐集團獲利能力。

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統一集團截至今年3月底，前12個月的可支配現金流量有所提升，達到230億元的水準。中華信評預期，投資計畫不會削弱公司財務實力，把收購資金納入考量後，統一企業 2022年到2023年的借款對EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）比將維持在1.5倍到2倍間。

中華信評表示，統一企業業務多角化經營，在台灣食品與飲料以及便利商店市場中擁有強大的領先地位，且其在中國食品與飲料業務的獲利能力持續提升，評估統一企業在未來1至2年間將維持其營運績效表現。（編輯：黃國倫）1110720