超商量販掀跨業大戰 零售業邁向全通路時代

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統一與統一超商19日晚間宣布砸下新台幣290億元，買下法商家樂福60%股權，正式收購台灣家樂福，為通路業投下震撼彈。圖為家樂福量販店大直店招牌。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北23日電）統一吃下台灣家樂福全部股權後，國內零售市場怎麼走？業界分析，除了「強者恆強」之外，超商、超市、量販店的界線趨向模糊化，零售業已掀起跨界大戰，邁向無縫接軌的全通路時代。

台灣家樂福出售案塵埃落定，由統一集團以新台幣290億元取得法方全部股權，交易完成後，統一集團將取得全台340間門店經營權，129家商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心，若加計統一超商約6503間門市，統一集團等於穩坐台灣零售業霸主地位。

另一方面，超市一哥全聯併購大潤發已獲公平會通過，未來將開發更大的事業藍圖，儘管全聯董事長林敏雄不願談兩集團之爭，但零售業兩大強權的格局已相當明確，在大者恆大、強者恆強的趨勢下，其餘中小型的量販、超市、超商將面臨挑戰。

根據統計，台灣超市2020年市場產值達2299億元，其中全聯市占率逾6成，第2名的頂好市占僅5.9%。

而像家樂福、好市多這類的綜合賣場被歸類為「量販業」，2020年市場規模為2287億元。好市多市占率42.8%，家樂福32.3%，第3名是大潤發的11.7%，其次是第4名的愛買4.6%，若不計算會員制的好市多，家樂福實為台灣量販一哥，且在2020年底收購頂好及Jasons超市。

業界分析，超商、超市、量販店之間的界線，近年來漸趨模糊化，「超商超市化」、「超市超商化」的趨勢更為明顯，例如：超市開始賣咖啡、超商跨足生鮮，在後疫情時代，積極網羅社區生活消費商機。

量販店如家樂福則積極開出超市店型，全聯則拓展千坪大店朝向「量販化」發展，且無論何種業態，都積極布局線上購物。

全通路（Omni-channel）這個概念的出現，源自於消費者行為的改變，在電商不斷蓬勃發展的時代，已沒有什麼東西不能在網路上購買，而全通路不單只是虛擬和實體通路並進，策略是以消費者為中心，並將所有線上與線下通路的接觸點整合，進而打通數據、行銷、會員、資源，提供個人化服務，創造無縫連結的購物體驗。

因此在全通路為王的時代裡，零售業盡可能拓展不同業態「包圍消費者」，例如：家樂福併購超市，全聯併購大潤發等。而對統一集團來說，拿下台灣家樂福後，將補足原先空缺的量販與超市版圖，也更有實力加入商機龐大、進入門檻相對高的生鮮領域。

（中央社製圖）

除此之外，高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪分析，統一收購家樂福後，加上其現有的統一時代百貨、統一超商、康是美藥妝店等品牌與通路，將補齊原本缺乏的量販或超市這塊，這讓統一對製造商、批發商的採購力量或議價能力都大增。

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未來如果順利將家樂福納入統一目前的超商會員支付體系，就能形成一個完整的生態鏈，更有助於提升消費者的貢獻度和黏著度。而全聯除了拓展不同業態外，近年也積極數位轉型，像是推出「實體電商」、「PX Pay 行動支付」、搭配外送的「小時達外送」等服務。

整體而言，零售業戰場中的各路好手，紛紛因應時代轉型，未來產業趨勢除了大者恆大，也將是「強者恆強」，固守既有消費形態的業者，很難不被市場淘汰。（編輯：翟思嘉）1110723