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統一集團290億吃下台灣家樂福法商持股 每股約65元
首頁 / 產經

統一集團併台灣家樂福將送審 公平會：2面向審查

2022/7/20 00:02（7/20 00:35 更新）
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統一集團19日宣布買下法商家樂福6成股權，正式收購台灣家樂福，後續依法需取得公平會核准。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）
統一集團19日宣布買下法商家樂福6成股權，正式收購台灣家樂福，後續依法需取得公平會核准。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者蘇思云台北19日電）通路併購案再一樁，統一集團今天宣布買下法商家樂福6成股權，正式收購台灣家樂福，後續依法需取得公平會核准；公平會晚間表示，統一擁有食品事業，與零售業存在供應鏈關係，讓交易案牽涉到垂直整合，將針對市場封鎖與限制競爭2大面向審查。

統一與統一超商今晚舉行重大訊息記者會，宣布砸下新台幣290億元，買下法商家樂福60%股權，正式收購台灣家樂福，為通路業投下震撼彈。

公平會發言人陳志民晚間告訴中央社記者，統一跟家樂福雙方營業額都很龐大，加上併購後的市占率改變，依法後續要送公平會審查。

陳志民指出，統一集團比較特別，內部包含許多事業單位，其中食品事業與家樂福存在上下游垂直供應的關係，這部分結合態樣可能屬於垂直結合。

陳志民指出，第一，如果先用垂直結合來看，可能對市場帶來正面或負面影響，正面影響可能是提升企業經營效率等，不過，公平會審查重點將關注市場封鎖跟限制競爭面向。例如，牽涉上、下游廠商部分，結合後會不會透過供貨契約，排除其他廠商的競爭，或者給予差別待遇等，都是關注議題。

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第二，陳志民指出，本案在通路部分是否牽涉水平結合，相關態樣要等後續再來檢視跟分析，公平會必要時都會以附負擔方式處理關切議題。

超市龍頭全聯日前也宣布併購量販二哥大潤發，兩者為同一相關市場，屬於水平結合。公平會考量市場集中度改變、結合後事業會不會提高漲價能力等面向，在7月15日宣布有條件通過併購案，並附加7大負擔，確保結合後整體經濟利益大於限制競爭的不利益。（編輯：潘羿菁）1110719

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