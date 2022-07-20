統一集團290億吃下台灣家樂福法商持股 每股約65元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北20日電）統一企業、統一超商19日深夜在台灣證券交易所召開重大訊息記者會，宣布以新台幣290億元向法國家樂福回購台灣家樂福60%股份；此交易尚需取得公平交易委員會審核許可，交割日期預計在2023年中。

統一及統一超19日召開董事會，授權同意統一企業、統一超商分別回購49.5%與10.5%家福公司（台灣家樂福）的法商持股，暫估交易金額分別為239億元及51億元，合計290億元，換算每股約64.92元。

統一集團表示，35年前統一企業與法國家樂福創辦家族攜手成立台灣家樂福，將量販銷售模式引進台灣發展。配合法方股東依其全球策略考量規劃出售持股，統一集團優先承接持股，雙方於19日簽署股份買賣合約；交易後統一集團將取得全台340間門店經營權包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心的自有土地與資產。

台灣家樂福2021年合併營收突破新台幣800億元，會員數高達460萬人。

統一企業財務長陳國煇指出，交易完成後，統一企業持有台灣家樂福70%股份、統一超商持股30%，統一集團將100%握有台灣家樂福股權；將從過去的投資者角色轉為經營者，並讓統一集團在台灣零售通路的霸主地位更加穩固。

統一集團表示，此交易尚需取得公平交易委員會審核許可，簽約完成後15日內將向公平會提出結合的申報作業，一般審查時間約4至6個月，預計將於2023年中完成交割，經過核准後將以現金交易。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法國超市巨擘家樂福（Carrefour）集團在近40個國家有超過1萬3000家門店，構成多元零售型態銷售網絡，是世界領先的食品零售商之一。家樂福集團2021年營收為812億歐元，門店加總擁有超過37萬名員工，全球共有超過50萬人為家樂福工作。

家樂福近年陸續退出亞洲地區，繼2019年將中國家樂福賣掉後，19日再敲定出售手上6成台灣家樂福股權，正式退出台灣市場。（編輯：張良知）1110720