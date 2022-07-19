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統一集團290億吃下台灣家樂福法商持股 每股約65元
首頁 / 產經

統一集團290億買下台灣家樂福 2023年中完成交割

2022/7/19 23:56（7/20 00:35 更新）
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統一企業及統一超商董事會決議，分別以新台幣239億元及51億元，共計290億元買下台灣家樂福60%股權。圖為台北大直家樂福。（中央社檔案照片）
統一企業及統一超商董事會決議，分別以新台幣239億元及51億元，共計290億元買下台灣家樂福60%股權。圖為台北大直家樂福。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）統一企業及統一超商今天晚間在台灣證券交易所召開重大訊息記者會，公布董事會決議分別以新台幣239億元及51億元，共計290億元買下法商手上60%的台灣家樂福股權。

統一企業表示，交易完成後統一企業將持有家樂福70%股權，統一超商持有30%股權，全案仍需取得公平交易委員會核准，預計2023年年中完成交割。

統一表示，35年前統一企業與法國家樂福創辦家族攜手成立台灣家樂福，將量販銷售模式引進台灣發展，今日交織著法國國旗顏色的招牌已遍布全台，於各地區滿足消費者日常所需，除了歸功第一線員工及台灣家樂福管理團隊的辛苦耕耘，雙方股東數十年來合作無間、朝向讓台灣家樂福成為量販、超市市場領導者目標共同努力，更是台灣家樂福穩定茁壯之基石。

統一指出，配合法方股東依其全球策略考量規劃出售持股，統一集團身為創始合資夥伴，責無旁貸承續台灣家樂福以顧客至上、服務優先的使命，雙方在友好協商下於今日簽署股份買賣合約。交易後統一集團將取得全台340間門店經營權包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心之自有土地與資產。

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統一指出，將貫徹提升在地生活服務產業精神，積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」整合創新，滿足消費者新型態的消費需求及習慣。

統一指出，多年來台灣家樂福為提升消費者便利及滿意，不斷優化門市及後勤基礎設施、維繫產品價格競爭性並兼顧優良品質、更在產品組合上以特色進口及在地小農商品深得消費者喜愛，推動台灣家樂福在 2021年合併營收突破新台幣800億元，會員數高達460萬人。本次交易完成後，統一集團將持續台灣家樂福永續深耕台灣市場的初衷，傳承35年來發展願景，策劃將台灣家樂福遍布全台的零售據點，作為連結各地特別是中小企業、漁農民之優質穩定橋樑， 結合集團物流配送優勢，永續深耕將台灣在地優質蔬果、農漁業產品、日用商品順暢無休的供應至全台門市。（編輯：張良知）1110719

影片來源：臺灣證券交易所Taiwan Stock Exchange
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