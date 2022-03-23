家樂福將情定統一？全聯林敏雄：不會刻意跟同業競爭

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（中央社記者曾智怡台北22日電）外傳法商家樂福正協商出售台灣家樂福給統一，超市龍頭全聯董事長林敏雄今天表示，「都是看到報紙寫的，真的不知道」，但全聯一向不會刻意跟同業競爭，初衷都是對消費者好。

全聯今天舉行「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會，林敏雄、農委會主委陳吉仲出席。

外媒引述知情人士報導，法商家樂福（Carrefour）正協商將台灣家樂福事業出售給持有少數股權的統一企業，最快可能數週內有結果。台灣家樂福昨天表示，還沒收到集團相關訊息；統一也強調「沒有聽說」。

林敏雄今天接受媒體訪問時被問及家樂福出售案時也說，「家樂福消息我都沒有聽到，都是看到報紙寫的，真的不知道」；至於先前提過法國家樂福曾找上門談出售一事，媒體詢問近期是否有再續談，林敏雄說「沒有了」。

對於若統一買下家樂福，全聯如何做出區隔市場問題，林敏雄說，「這個本來就在做」，就像家樂福雖然計畫出售，每天也還在做生意，市場一定會有競爭，這是正常機制。至於是否擔心競爭白熱化，他則說，一直以來都朝對消費者有利方向做，並無刻意跟隨競爭，初衷都是對消費者好，全聯很少同業怎麼樣而想要競爭。

全聯去年10月宣布收購台灣第二大量販店大潤發，有望挹注250億元營收，挑戰全年營收目標1900億元，目前正在公平會申請階段。林敏雄今天表示，目前已補件4次，希望會通過。

另外，桃園市蘆竹區美福倉儲10日晚間發生火警，連燒多日才撲滅。對此，林敏雄表示，全聯全省倉庫量體大，可供同行救急使用，「只要同行有困難，都會全力以赴（幫忙）」，因此這次也借用瑞芳倉儲100多個貨櫃。

他也透露，目前全聯北中南冷鏈倉儲正建置中，預計年底全數完工，總花費約新台幣200億元。（編輯：林淑媛）1110323