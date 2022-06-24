零售通路拚減塑 家樂福進步最多、全聯最退步

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）環保團體今天第3度發布台灣8家零售、量販通路減塑評比，其中包含家樂福、統一及全家超商進步最多，而全聯福利中心則因未履行減塑承諾，排名退步最多。

環保團體綠色和平今天召開記者，發布台灣關鍵超商、超市、量販通路減塑評比，針對減塑政策、減量行動、倡議與創新及資訊透明等對8家通路進行評分。

根據排名結果，以家樂福最高分，與統一超商、全家便利商店為「須持續進步等級」，而愛買、大潤發量販店、全聯、Costco（好市多）及美廉社則是「表現差勁」等級。

綠色和平專案主任張凱婷表示，綠色和平從2019年開始針對台灣關鍵零售業進行減塑調查，零售通路過去3年陸續盤查並揭露塑膠足跡、成立專案減塑小組、推動無塑示範區等，讓家樂福、統一超商、全家便利商店3家通路從前幾次的「表現差勁（0-39.9分）」等級成長到「須持續進步（40-69.9分）」等級。

不過，前兩次評比第一的全聯福利中心則是明顯退步，主因先前減塑承諾遲未行動，也沒有再更新減塑目標，排名退步最多。

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張凱婷指出，全聯曾承諾2021年50%蔬果裸賣、設定減塑短中長期的目標策略、評估減化包裝包材設計、提供容器租用、設置洗潔精填充站或開發環保包裝技術等作法，但直至今日，全聯回覆表示裸賣僅適用部分根莖類產品，也只在兩家分店內導入循環杯機台，其他計畫都沒有下文，在減塑政策、減量行動、倡議與創新範疇都維持低分，減塑表現逐漸探底。

張凱婷表示，零售業淘汰一次性塑膠，是減少碳排放、響應氣候行動關鍵的一環，呼籲通路業者以重複使用25%為目標，達到2025年塑膠減量50%，並透過實質減量取代現行的輕量化或替代材質策略，並增加無包裝商品選項、採行重複使用方案，提供消費者在購物時更無塑的選擇，減少塑膠包裝對大自然的傷害。（編輯：陳政偉）1110624