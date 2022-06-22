家樂福：今年聚焦楊梅倉重建 新品牌超市營運

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（中央社記者曾智怡台北22日電）家樂福楊梅倉3月發生火災，至今尚未重新啟用，總經理王俊超今天表示，今年將優先聚焦在楊梅倉重建，以及JASONS超市更名Mia C'bon新品牌營運。

家樂福楊梅倉3月14日發生火警，但已於當天啟動桃園大園、高雄岡山倉庫改為24小時運作，且開放廠商直送到店，因此全台量販超市與線上購物出貨均未受影響。

王俊超今天出席記者會，被問及家樂福展店計畫，他表示，因先前遭遇楊梅倉火災，因此今年優先聚焦在楊梅倉重建，以及JASONS超市更名Mia C'bon新品牌轉型。家樂福補充，展店規劃會滾動檢討，畢竟牽涉地主談判進度等因素。

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家樂福前年收購高端超市JASONS，品牌授權今年底到期，將改名為Mia C'bon，網羅超過82國、破萬種進口商品，更首聘「虛擬店長」機器人，穿梭店內推薦選物；首家門市位在台北市天母西路，預計年底展店至少20家。

家樂福於2020年收購Dairy Farm集團在台惠康百貨全部股份，包含199家頂好超市、25家JASONS超市；JASONS品牌授權今年底到期，王俊超年初便透露，將改名、推出新品牌，朝「比高端超市更好」的方向前進。（編輯：黃國倫）1110622