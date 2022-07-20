統一、全聯爭通路霸主 學者：消費者坐享更多優惠

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（中央社記者曾智怡台北20日電）統一、全聯本土量販雙強對立態勢已定，外界憂心雙強議價能力提升恐損及消費者權益，學者認為「不會」，原因是消費者對價格敏感度高，且統一、全聯未達壟斷市場地位；消費者反而因通路競爭更激烈，可坐享更多優惠。

台灣家樂福出售案塵埃落定，由統一集團以新台幣290億元取得法方全部股權，交易完成後，統一集團將取得全台340間門店經營權，129家商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心，若加計統一超商約6503間門市，統一集團等於穩坐台灣零售業霸主地位。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍從內部經營角度分析，過去超市、量販追求超商化時，難免擔心會壓縮到超商市場，現在統一擁有量販、超市、超商，部門幹部之間溝通將更順暢；意即反觀「以前只有4成股份不好說」，現在控制力增高，統一超商的營運較不會受到同業、不同業態跨足超商的雙重打擊。

至於消費者權益是否會受損，高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪認為，台灣零售業不只統一和全聯，消費者對價格敏感度高，「假設統一要賣貴，那我就到全聯、好市多去買東西」；加上尚未達到壟斷市場局面，不可能冒然將價格提高。

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吳師豪指出，統一集團收購家樂福股權後，商品採購籌碼增加，將挹注財報淨利，「不見得要靠漲價拿利潤，而是靠採購力量」；因此，上游廠商的獲利恐壓縮較大，且地方型的超市、便利店與量販店等中小企業也會受影響，畢竟通路業態是「大者恆大」。

李世珍也認為，雙雄競爭態勢對消費者來說「反而更好」，無論是統一超商之於全家便利商店，家樂福之於全聯，各通路業者本就一直在互相較勁；如今零售版圖出現變化，一定會更積極爭取消費者，「就看他們怎麼出招」，為消費者獻上更多優惠或好處。（編輯：林克倫）1110720