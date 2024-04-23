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開箱老照片》前總統李登輝赴日就醫

2024/4/23 07:00
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2001年4月23日前總統李登輝（前排右三）與夫人曾文惠參觀大阪城天守閣。中央社記者黃貴美大阪攝 90年4月23日
2001年4月23日前總統李登輝（前排右三）與夫人曾文惠參觀大阪城天守閣。中央社記者黃貴美大阪攝 90年4月23日
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（中央社網站）2001年（民國100年）4月23日：到日本就醫的前總統李登輝（前排右三）與夫人曾文惠參觀大阪城天守閣。

2001年4月10日李前總統向日本駐台單位、台北交流協會，提出赴日就醫的簽證申請，但始終沒有得到答覆。

4月15日，李前總統親上火線，舉行卸任後第一次記者會，表示其赴日就醫的強烈意願。外交部也積極和日本溝通。

之後，日本媒體「李登輝頑張れ！（加油）」的聲音此起彼落。日本前首相森喜朗在2020年8月9日來台時透露，當年李登輝赴日就醫，中國方面有意見，但身為日本負責人，李登輝去日本就醫是人道問題，因此仍決定發放簽證。

2001年4月22日李前總統在睽違16年後，終於在眾人的歡呼聲中抵達大阪，並於4月24日在岡山倉敷中央醫院，接受心血管擴張術治療。

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前總統李登輝26日結束日本醫療之旅，在下榻的大阪帝國飯店貴賓簽名簿留下題字「誠實自然」。中央社記者黃貴美大阪攝 90年4月26日
前總統李登輝26日結束日本醫療之旅，在下榻的大阪帝國飯店貴賓簽名簿留下題字「誠實自然」。中央社記者黃貴美大阪攝 90年4月26日
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